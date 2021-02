La Dinara evitó visita a la Isla de Lobos por falta de PCR negativos al COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un viejo proyecto de la Intendencia de Maldonado es potenciar a la Isla de Lobos en Maldonado como un destino turístico. Para eso, la comuna organizó una visita al lugar programada para ayer viernes, donde se le invitaría al ministro de Turismo, Germán Cardoso, al ministro de Defensa, Javier García, y a otras autoridades vinculadas, para detallarles el proyecto.

Sin embargo, a último momento la expedición se canceló, según informaron a El País fuentes de la Intendencia de Maldonado, por la falta de PCR negativos al coronavirus de los visitantes. La decisión fue a pedido de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), organismo que depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

El director general de Turismo de dicha intendencia, Martín Laventure, confirmó a El País que suspendió la visita a la Isla de Lobos por la falta de PCR negativos, pero prefirió no realizar declaraciones sobre el tema hasta que se reúna la semana que viene con las autoridades de la Dinara.



En tanto, el director de esa dirección, Jaime Coronel, explicó ayer a El País que la decisión se argumentó en la necesidad de proteger a la reserva natural, en épocas donde los animales están en la etapa de apareamiento y amamantando a sus nuevas crías. Así lo dispone una resolución de 2016 que impide la visita a la isla entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo.

“El pedido del PCR es una medida de protección de los recursos para buscar no contaminar a los animales con un virus que llega de los propios humanos”, comentó el jerarca del gobierno. “Por más que la bibliografía dice que la probabilidad es baja, no es nula”, agregó.



Si bien durante el verano hay varias embarcaciones que se acercan a la Isla de Lobos con turistas a practicar buceo en las colonias de lobos, aun durante el período de protección de las criaturas, el jerarca de la Dinara aclaró que en el hábitat acuático no es problemático como el terrestre.