Dinama investigará si hubo un error humano en la rotura de la boya petrolera

El presidente de la Direccion Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alejandro Nario, informó que el organismo investigará si hubo un error humano en la rotura de la boya petrolera de José Ignacio, que provocó un derrame en la costa.

En declaraciones al programa Desayunos informales de Teledoce, Nario dijo que "la fase de investigación sobre las actuaciones está comenzando ahora", ya que "lo primero fue dar respuesta a la emergencia y minimizar los impactos ambientales".



"Le hemos pedido información a Ancap y ahora se evaluará si (la rotura) fue debido a una falla o a una inclemencia del tiempo", indicó



Consultado sobre el lugar en que se encuentra la boya petrolera, Nario señaló que "desde el punto de vista ambiental, un derrame en el Chuy o en José Ignacio no tiene mucha diferencia. Es más turístico el tema".



Consultado sobre por qué se produjeron varios derrames, el jerarca señaló que "el mar no es una laguna calma, entonces los sistemas de barrera que se ponen, por el propio oleaje son rebasados y terminan llegando a la costa". En este sentido, recordó que "el primer derrame fue previo" a la implementación de los sistemas de contención. Luego, "estuvo trabajando un barco que tiene contratado Ancap con vuelos de Prefectura, que iban identificando donde podía haber manchas y ahí iba el buque y actuaba sobre eso tratando de que no llegara a la costa".



Nario relató que "la tormenta también generó otro problemas en la zona, tales como "una rotura importante de un caño de saneamiento" que afectó a varios hogares.



"No podemos afirmar si hubo un error o no, eso lo va a determinar la investigación. Sí quedamos satisfechos con la coordinación que hubo, con comunicación permanente, se trabajó bien", destacó.



Sobre el hallazgo de crías de lobo marino muertas en la costa a los pocos días del derrame, Nario explicó que "pudimos coordinar con la Intendencia y tener las pruebas" y que "estas apariciones, en general pasan cada tanto". "De todas maneras se pudo hacer la necropsia y no identificaron consumo de hidrocarburos" por parte de los animales. "Además no hay una ingesta selectiva, ¿Sólo los lobitos chicos ingerían hidrocarburos? ¿Ninguna otra especie tuvo problemas? Era porque había tormenta, los arrastraba y no tienen capacidad de sobrevivir (solos)".