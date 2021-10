Por "dificultades con la tripulación" uruguayos quedaron varados en Miami

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un grupo de uruguayos no pudo volar desde Miami (Estados Unidos) a Montevideo en el vuelo que tenían programado con la aerolínea Eastern Airlines para este lunes, debido a que fue cancelado "por dificultades con la tripulación", informaron a El País fuentes de la empresa.

Frente a este inconveniente, la aerolínea ofreció la devolución del pasaje en su totalidad más una compensación. "Muchos aceptaron esta opción y han regresado", agregaron. Por otra parte, a aquellos que decidieron no aceptar se les dio estadía con las comidas costeadas por la compañía.



Esta no es la primera vez que la aerolínea presenta problemas que impiden el traslado de los pasajeros siguiendo el cronograma acordado. La última vez que trascendió un hecho de estas características fue el lunes 4 de este mes, en ese momento la empresa canceló dos vuelos porque hubo un problema de seguridad en una puerta que "no cerraba bien".



Por otra parte, los vuelos que la compañía aérea realizaba los días jueves y viernes dejaron de operar desde el 14 de octubre y la medida se mantendrá hasta el 30 de noviembre, luego retomarán la normalidad, informaron a El País desde Eastern Airlines.



Las frecuencias de domingos y lunes se mantienen incambiadas.