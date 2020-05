Último día para sugerir nombres de mujeres para calles de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy es el último día para proponer nombres de mujeres para las calles de la capital a través de la web Montevideo Decide, una iniciativa de la IMM que no estuvo exenta de polémicas cuando fue debatida en la Junta Departamental.

En octubre, el deliberativo comunal aprobó un proyecto de decreto ingresado como “grave y urgente”, por el cual tres de cada cuatro nombres que se ingresen al nomenclátor deberán ser de mujeres. De las 5.700 calles que tiene Montevideo, menos de 150 recuerdan a mujeres.



Para proponer nombres es necesario que hayan transcurrido 10 años desde el fallecimiento de la persona y se debe presentar una breve biografía que mencione las acciones relevantes que motiven la postulación.



La proposición puede incluir una sugerencia de ubicación concreta únicamente para calles cuya denominación actual sea una letra o un número y espacios públicos sin nombre.

Uno de los ediles que votó en contra fue el nacionalista Javier Barrios. “Esto no tiene nada que ver con el machismo. Yo voté los últimos tres homenajes que se pusieron en el Paseo de los Soles de la peatonal Sarandí, y se trata de mujeres destacadas: Ida Vitale, Ida Holz y Matilde Rodríguez Larreta. No tiene nada que ver la cuotificación, el tema es si se lo merecen o no se lo merecen”, explicó el edil.