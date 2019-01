Otro día de largas filas en el Brou: habilitaron préstamos a jubilados que no son clientes

Este martes siguieron las largas filas en el Banco República (Brou) ya que a los pedidos de préstamos que estaban recibiendo desde la semana pasada por parte de jubilados, hoy se sumó la habilitación a la solicitud de los jubilados que no cobran a través de este banco.

Desde el día 6 hasta ayer 17 de diciembre, el Brou otorgó 50.000 créditos, de los cuales se gestionaron alrededor de 30.000 eBROU.



Las gestiones a través de eBROU comenzaron en 2016 y en aquel entonces los créditos gestionados fueron 20.000.

La actual es la 14ª campaña de créditos para pasivos del Brou. La campaña consiste en ofrecer descuentos en la tasa de interés, mayores plazos de pago y mayor porcentaje de afectación del ingreso que los habituales.

Cuando lanzó la campaña, el banco dijo en un comunicado que ponía "especial énfasis en la operativa web, donde los tipos de interés se redujeron en cinco puntos porcentuales para todos los plazos".



Según la carta firmada por el presidente de la representativa del BROU, Álvaro Legaspi —a la que accedió El País—, la campaña de crédito a jubilados tiene un "carácter social" desde su inicio, que "la actual instrumentación no contiene".



"Esta decisión castiga a los pasivos que no tienen los conocimientos para acceder por la web, ni el entorno familiar que los auxilie", afirmó Legaspi.



"Si bien no es nuestra intención gestionar el plan de negocios del BROU, de acuerdo al compromiso que como organización sindical tenemos con la sociedad en su conjunto, entendemos necesario realizar este reclamo", finalizó.