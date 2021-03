Día Internacional de la Mujer: así transcurrió la marcha por el 8M

En 2021, por la pandemia, se vivió un 8 de marzo diferente. Por el COVID-19 se planificaron diversas actividades descentralizadas por el Día Internacional de la Mujer, que incluyeron una marcha por 18 de julio hacia la Plaza Libertad desde tres puntos distintos (Plaza Independencia, Santiago de Chile y San José, y Plaza de los Bomberos).

La convocatoria la realizó la Coordinadora de Feminismos UY y uno de los pedidos era asistir con tapabocas violetas, el color símbolo con el que se identifican las acciones por el Día Internacional de la Mujer.

De la mano de esta medida, también se solicitó que todas las asistentes marchen manteniendo la distancia para que la movilización no genere aglomeraciones, una de las principales preocupaciones de las autoridades debido a que se pueden incrementar los casos de contagio de coronavirus.

Por el mismo motivo las mujeres que participaron de una comparsa de tambores llevaron telas para impedir que aquellas que quieran participar del baile se unan unas a otras.



Pero no solo el distanciamiento y el uso del tapabocas recordaron la actual pandemia. En muchos casos se hizo alusión al coronavirus a través de carteles y pancartas con frases como "El peor virus es el machismo" y "No hay tapaboca para esta pandemia".

Además, como es habitual, varias mujeres portaron carteles en blanco y negro recordando a las víctimas de femicidio, siendo la más reciente una mujer de 43 años que fue asesinada de tres disparos en la noche de ayer domingo por parte de quien fue su pareja.



En diferentes momentos también hubo "sentadas", espacio que se aprovechó para leer la proclama y poemas.

En la marcha también se cantó: "Que tiemble el Estado, los cielos las calles. Que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma. Nos sembraron el miedo, nos crecieron alas".

En la proclama de la marcha se leyó: "Las reglas que rigen esta sociedad decadente han sido creadas por varones y siguen vigentes hasta hoy en día. Los códigos morales, legales y sociales que permiten la continua explotación de las mujeres viven hoy más que nunca entre nosotras, dividiéndonos y separándonos, haciendo de nuestras vidas una cuestión miserable".



Además, la proclama dijo: "Estos últimos tiempos nos han hecho ver una realidad cruda y cruel, pues la pandemia que estamos atravesando y las leyes que desde el gobierno se imponen precarizan cada vez más la vida de las mujeres, mostrando la cara más dura y frágil del sistema".



No obstante, agregó que también han visto el "florecimiento de colectivas, organizaciones y uniones barriales que desafían esta distancia" que las "atraviesa, que interpelan la realidad e intentan cambiarla".

En Montevideo y el resto del país también se llevaron adelante otras actividades. La Intersocial Feminista organizó una serie de actividades descentralizadas bajo la consigna #TodasLasMujeresEnTodasLasCalles.



Reclamos en sede del Pit-Cnt

Frente a la sede del Pi-Cnt un grupo de mujeres se reunió para manifestarse en el marco del Día Internacional de la Mujer. A coro cantaban: "Que nos vengan a ver, la lucha feminista no la dirige el Pit-Cnt".



La Mesa Representativa del Pit-Cnt resolvió el miércoles pasado no convocar a un paro general nacional para el 8 de marzo y quedó en cada sindicato decidir si hacer uno o no.



La Intersocial Feminista había pedido al Pit-Cnt que "decrete un paro sindical de 24 horas únicamente de mujeres" en todo el país para hoy.