El día que Cristina Fernández se enojó con Sábat y lo acusó de mafioso

Fue en abril de 2008. El enfrentamiento entre el gobierno K y los medios de prensa no oficialistas en Argentina estaba en su peor momento. La presidenta, Cristina Fernández había dado un discurso más en Plaza de Mayo y apuntó directamente contra la ilustración del periodista y artista Hermenegildo Sábat que se había publicado el día anterior en el diario Clarín. Lo acusó de "mensaje cuasimafioso".



"En estos días de marzo, amigos y amigas, hermanos y hermanas donde he visto nuevamente el rostro de un pasado, que pareciera querer volver (..) Tal vez muchos no lo recuerdan, pero un 24 de febrero de 1976 también hubo un lock out patronal, las mismas organizaciones que hoy se jactan de poder llevar adelante el desabastecimiento del pueblo llamaron también a un lock out patronal allá por febrero del 76. Un mes después, el golpe más terrible, la tragedia más terrible que hemos tenido los argentinos", afirmó en ese entonces. Y agregó: "Esta vez no han venido acompañados de tanques, esta vez han sido acompañados por algunos generales multimediáticos que además de apoyar el lock out al pueblo, han hecho lock out a la información, cambiando, tergiversando, mostrando una sola cara.

Son los mismos que hoy pude ver en un diario donde colocan mi caricatura, que no me molesta, a mí me divierten mucho las caricaturas y las propias son las que más me divierten, pero era una caricatura donde tenía una venda cruzada en la boca, en un mensaje cuasimafioso. ¿Qué me quieren decir, qué es lo que no puedo hablar, qué es lo que no puedo contarle al pueblo argentino?", concluyó.

Sábat siguió dibujando a Cristina y publicando en Clarín.