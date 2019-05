Despidieron a mujer que faltó a trabajar por denunciar a su pareja; ahora la reintegraron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Bajo rendimiento" fue el motivo que dio una empresa de limpieza ante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo (MTSS) luego de que una mujer que había sido despedida solicitara el reingreso.



Sin embargo Andrea Tuana, militante feminista e integrante de la ONG El Paso explicó a Montevideo Portal que 15 días después de que la mujer ingresara a trabajar en la empresa denunció a su pareja ante la Policía por violencia de género: "Estaba en una situación de riesgo grave", indicó.

Un día no fue a trabajar para ir al juzgado donde se estableció custodia policial para la mujer a falta de tobilleras electrónicas. Ese mismo día habló con la empresa para explicar la situación y la respuesta que recibió fue que la esperaban en Recursos Humanos.



La misma explicación: "bajo rendimiento", le dijeron cuando al día siguiente se presentó en la empresa y le anunciaron que estaba despedida. Además agregaron que "no quedaba bien que vaya a trabajar con custodia".

Junto con la ONG y con la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) se reclamó ante la Dinatra que la empresa cumpliera con el artículo 40 de la ley de Violencia de Género que expresa que las mujeres en esta situación no pueden ser despedidas.



"Por un plazo de seis meses a partir de la imposición de medidas cautelares por hechos de violencia basada en género, las mujeres en favor de quienes se hubieran dispuesto no podrán ser despedidas. Si lo fueren, el empleador deberá abonarles un importe equivalente a seis meses de sueldo más la indemnización legal que corresponda", expresa la ley en su inciso F.



Pasado un mes de esta situación, ayer martes Tuana publicó a través de su cuenta de Twitter que si bien la empresa indicó que no se debió a motivos de su vida privada o a la disposición del Poder Judicial, se resolvió que la mujer fuera reintegrada a la empresa, según lo indicado por la Dinatra.



Además se estableció para el 13 de junio una audiencia para analizar cómo se desenvuelve el relacionamiento laboral

Comparto un logro muy importante. La empresa de limpieza reintegro a la trabajadora victima de violencia de genero. Gracias a FUECYS a SUEL y la alianza con el movimiento feminista. Hay mucha potencia y mucho por hacer. pic.twitter.com/epl78LqOJk — Andrea Tuana (@TuanaAndrea) 9 de mayo de 2019