Descarriló tren en Tranqueras: sindicato apuntó contra "políticas de ahorro de AFE"

Un tren de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) que realiza el recorrido entre Tacuarembó y Rivera descarrilló en la mañana del lunes en las inmediaciones de la ciudad de Tranqueras (Rivera), de acuerdo a lo que indicó la Unión Ferroviaria a través de un comunicado.

El tren (que partió de Tacuarembó a las 7.00 de la mañana) tuvo el incidente sobre las 9:45 horas cuando pasó "sobre los cambios de entrada de la estación Tranqueras; el cambio se encontraba parcialmente abierto por acción de unos inconscientes desconocidos, (que) con maldad cortaron el candado y forzaron el bloqueador provocando la separación de las agujas parcialmente y el descarrilamiento del tren", señaló el comunicado del sindicato.

Allí se explica también que se vivieron "momentos de tensión" dentro del tren, en el que viajaban 52 pasajeros y la tripulación, quienes "sintieron con miedo e impotencia cómo el coche se hundía". No hubo heridos como resultado de este accidente.

"Obviamente que los principales responsables de este accidente que pudo terminar en una tragedia, fueron los estúpidos que forzaron el cambio, pero también es cierto que las políticas de ahorro en AFE impulsadas por OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) con ignorancia y estupidez supina, hacen que los sistemas de seguridad diseñados para operar con gente se encuentren abandonados y con protección insuficientes para los tiempos que vivimos", denunció la Unión Ferroviaria.

Fernando Sobral, gerente general de AFE, habló con El País, y se refirió a esta situación: "Por lo que me comentaron, (el comunicado) cuestiona la decisión de que la Estación Tranqueras esté funcionando como un paradero. Es respetable, es una opinión y así lo respeto".

Asimismo, recalcó: "No veo que en una cosa como un accidente, que podríamos llamar un sabotaje, pueda ser un conflicto entre el sindicato y AFE. Creo que son cosas distintas. Se puede dar por muchos otros motivos, pero no por un sabotaje donde el ente no tiene nada que ver".

"Este tema es bastante importante. Estaría bueno averiguar y tratar de entender quién comente un atentado de este tipo, pero no me parece un tema para tener conflictos entre el sindicato y la empresa", añadió.

Respecto a las políticas de ahorro señaladas por la Unión Ferroviaria, Sobral explicó que se originan "sobretodo porque estamos en un momento en el que corren pocos trenes".