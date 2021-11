Se derrumbó cielorraso de un local del Mides que atiende a niños y mujeres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El cielorraso de un local del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que atiende a mujeres y niños víctimas de violencia doméstica se derrumbó en la mañana de este miércoles, informó Telemundo y confirmó a El País Pablo Benítez, vocero de Bomberos.

"Se trató de un derrumbe parcial del cielorraso de una habitación de aproximadamente 70 metros cuadrados. Cayeron unos 30 metros cuadrados aproximadamente", explicó y aseguró que ninguna persona resultó lesionada, pese a que había público en el momento de la caída.



"Era como un techo de yeso de la sala de espera, con unos perfiles de metal, que se derrumbó a partir de una pérdida en un baño", explicó a Telemundo Mónica Bottero, directora de Inmujeres.



La jerarca indicó que la pérdida no estaba visible precisamente debido al yeso. En esa línea, indicó que se trata de un edificio antiguo para el que ya hay un proyecto para rehacer la construcción.



"Esta casa va a ser totalmente reciclada. La obra empieza en unos dos o tres meses, justamente, porque si bien es un edificio muy noble, tiene esos problemas como los tienen todos los edificios viejos", indicó.



Bottero explicó además que no tiene problemas en su estructura y que por lo tanto no existe riesgo de que colapse, según lo que le informó el arquitecto que trabaja con la cartera como el especialista de seguridad edilicia de la Intendencia de Montevideo y Bomberos.



"Estamos esperando para poder volver a subir la llave general porque tenemos una agenda nutrida y tuvimos que apagar todo. Ahora estamos esperando que venga la técnica prevencionista de Mides para autorizar que se vuelva a prender", detalló.



Mientras tanto, aseguró, se atenderá en los otros dos locales donde funcionan las oficinas del instituto.