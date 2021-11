Derrumbe en Paso Molino: IMM alojó a 19 de las 32 familias afectadas en predio de la Rural

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Montevideo (IMM) trasladó 19 de las 32 familias que se vieron afectadas por el derrumbe de sus casas ubicadas en el barrio Paso Molino, al predio de la Rural del Prado, informó la comuna ayer domingo en su página web. El resto de las familias "pudieron resolver transitoriamente su situación habitacional por sus propios medios frente a la emergencia", aseguró.

Este lunes se presentará en el lugar un equipo médico y psicológico del Servicio de Atención en Salud de la intendencia para ofrecer apoyo en función de las distintas necesidades que están siendo relevadas.



En el lugar trabaja además un equipo interdisciplinario coordinado entre el Departamento de Desarrollo Social y el Centro Coordinador de Emergencias, a través del que "se busca facilitar la organización de la convivencia, se proporcionan recursos lúdicos para las niñas y los niños afectados, se coordina la recepción y distribución de las donaciones recibidas y se les proporciona alimentación (en articulación con el Mides e Inda)", dijo la intendencia.



Para hoy también está pactada una reunión con los ministerios de Desarrollo Social y Vivienda, que el día en que tuvo lugar el derrumbe realizaron un relevamiento de las situaciones en las que están las familias para poder buscar soluciones habitacionales.



"Las pertenencias que pudieron ser rescatadas fueron trasladadas a lugares seguros hasta tanto se logre resolver la situación habitacional de cada familia y se está trabajando en la zona del derrumbe para evitar ocupaciones que generen nuevos riesgos", detalló la intendencia.



El hecho tuvo lugar en la madrugada del viernes en una antigua edificación de dos plantas ubicada en las calles Pablo Zufrategui y Avenida Agraciada.



"Estaba acostada y sentí un ruido, y cuando miré no tenía techo y se me había caído toda la pared encima", contó en ese momento a Telemundo Lucía Mundo, una de las damnificadas.



El derrumbe ocurrió en el piso de arriba, por lo que los restos de estructura cayeron hacia planta baja. Además, Bomberos informó que no se registraron lesionados y agregó que se evacuaron a todos los moradores.