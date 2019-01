Entre el derecho a parar y la basura en Montevideo

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, anunció que el gobierno departamental recorrerá el camino para que la recolección de residuos sea un servicio esencial.

Lo que se busca es que la recolección de basura no se detenga por un paro del sindicato, tal como sucede con el suministro de agua o de energía, dijo el intendente Daniel Martínez en una rueda de prensa. Lo que se pretende es que la recolección de los residuos no se detenga por un paro del sindicato, tal como sucede con el suministro de agua o de energía, ejemplificó el jerarca.



El anuncio se dio tras una medida del sindicato municipal, que el 31 de diciembre definió un paro en la recolección de los residuos que se extendió durante cinco días y que dejó a los contenedores de la capital desbordados.



Desde Adeom, se dijo que no hay herramientas suficientes para hacer la tarea (muchos camiones rotos o fuera de funcionamiento) y que las empresas privadas contratadas por la comuna han dejado toneladas de basura tiradas en las calles.



El sindicato reclama otras cosas: un estudio de insalubridad en el vertedero de Felipe Cardoso; el traslado de una jefa administrativa tras ser denunciada por acoso laboral por una funcionaria; una nueva estructura del departamento de Desarrollo Ambiental y mejores condiciones salariales.



Martínez indicó que se definieron dos medidas “paralelas”. Por un lado, dijo, se gestionará un encuentro con el Ministerio de Trabajo, Adeom, y el PIT- CNT para “determinar” el servicio de esencialidad del servicio de limpieza.



Además, el intendente agregó en su cuenta de Twitter: “Ante situaciones de emergencia contaremos con pliegos licitatorios de servicios privados que nos permitan cumplir con nuestra tarea y asegurar la limpieza de la ciudad para cumplir con los ciudadanos”.