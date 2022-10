Tras demolición de casa art decó, cuestionan “barbarie” y “error tremendo” de la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



La demolición de una casona art decó en la Avenida 8 de Octubre generó que un colectivo de artistas dedicado a preservar el valor arquitectónico de la capital señalara a la Intendencia de Montevideo (IMM) como “la administración municipal que menos se preocupa por el patrimonio de las últimas décadas”.

El edificio en cuestión es la Vivienda Sosa Díaz. Diseñado por Enrique Durán Guani y Luis Durán y Veiga en la década de 1920, este domicilio particular era una de las tantas “residencias burguesas” que “engalanaban” la tradicional calle capitalina en su época, según reseñó la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República (Udelar) en una publicación especializada en la que participó el exintendente Mariano Arana.



Ahora, con el aval de la comuna, la residencia está siendo derruida. El hecho fue denunciado por “Alfredo Ghierra intendente”, una organización integrada por 60 artistas visuales, arquitectos y diseñadores, que lo catalogó como una “barbarie” y un “hecho tremendo”. El referente del equipo, Alfredo Ghierra, ratificó en diálogo con El País la valoración sobre la administración de Carolina Cosse.



Entre otros aspectos, Ghierra mencionó que en 2021 se habilitó la construcción de edificios de mayor altura en “avenidas significativas” de la capital, lo que puede atentar con la intención de preservar construcciones históricas y patrimoniales. Y apuntó que en el listado de lugares autorizados, se encuentra la avenida 8 de Octubre, donde está la Vivienda Sosa Díaz, aunque ese tramo no está comprendido.



En su momento, la comuna capitalina definió esta medida para incentivar el empleo y la inversión. Sin embargo, Ghierra manifestó que en Montevideo, como en otras ciudades, los aspectos patrimoniales “entran en conflicto con el derecho a la propiedad” y los aspectos de índole económica.



Defensa

Desde la intendencia indicaron que antes de autorizar la demolición, se siguieron todos los pasos previstos.



Desde 2001 está vigente una resolución que estipula cómo la Intendencia de Montevideo debe otorgar los permisos de construcción. En el caso de 8 de Octubre, que no está dentro de un área patrimonial pero fue construida antes de 1940, la normativa indica que “será de responsabilidad del técnico mediante declaración expresa” determinar si corresponde habilitar que se tire abajo la propiedad para construir.



“El equipo de expertos analizó el caso de forma particular y lo evaluó en su contexto urbano”, aseguraron fuentes comunales a El País, que agregaron: “Por tal motivo no hay fundamento para negar el proyecto que se presentó a la intendencia y que ya está autorizado y en ejecución de acuerdo a la normativa”.



Ghierra rechazó la intervención de los técnicos municipales. “Si pasó por la comisión de Protección del Patrimonio, es una locura. Y si no pasó, es una falta de respeto a la normativa vigente”, sostuvo.



“No tengo más que decir que si las personas encargadas de la protección patrimonial de la ciudad consideran que la Vivienda Sosa Díaz es una construcción que no tiene valor per se, con el perdón de la expresión: cerrá y vamos. Es triste y difícil entender cómo las personas que más entienden del asunto y tienen potestad para proteger puedan haber considerado que se podía demoler”, apuntó.



El colectivo también cuestiona cómo se hizo el relevamiento patrimonial en los barrios Centro y Cordón, algo que no se había hecho a esta hora. Para evaluar el patrimonio arquitectónico de los edificios, las categorías van del 1 al 4 y comprenden desde los predios sin ningún valor rescatable hasta las propiedades de gran calidad. Sostienen que a edificios que deberían ser conservados les asignaron categorías intermedias, y piden una revisión.