Valizas: declaró la joven y dijo ante la Fiscalía que fue víctima de violación

La joven de 24 años que denuncia haber sido víctima de violación en un camping de Valizas declaró hoy viernes ante la Fiscalía de Rocha, luego de haber sido ubicada en la tarde de ayer en Punta del Diablo.

El jefe de Policía de Rocha, Claudio Pereira, confirmó a El País que la joven se presentó hoy ante la Fiscalía, que declaró y que fue vista por un médico forense. Por el momento, agregó, "no se dispusieron otras diligencias".

Según informa el portal local Rochaaldía, la investigación del caso está bajo la responsabilidad de la fiscal Valentina Sánchez.

El portal, además, habló hoy con una joven argentina que pasó Fin de Año en el camping y que al enterarse de lo que contó la víctima se dirigió a informar al dueño del lugar, que fue quien denunció en primer lugar ante Prefectura.

La joven se mostró molesta por las declaraciones que Werther Blanco, el propietario del camping, realizó en las últimas horas. El hombre dijo que por algo la joven no había denunciado y que si él tenía que opinar, "mirándolos a los ojos a los gurises (acusados) no me parecía que estaban mintiendo".

La joven dijo al portal: "¿Por qué nadie dice que uno de los chicos esos, de los presuntos violadores, es sobrino de él, primo de sus hijos? Creo que es relevante".



"Me molesta muchísimo que juzguen a alguien por no hacer la denuncia cuando es algo tan difícil de hablar. Ella me dijo que no quería hacer la denuncia, ni ir al médico ni nada. Y le dije que la denuncia podía esperar pero al médico debía ir. Me dijo que no quería saber nada, que no quería que nadie la tocara de vuelta", agregó.



Y sostuvo que "es tremendo que ante la duda respalden a los muchachos y duden de la mujer (...) Yo la encontré en un momento de vulnerabilidad total, saliendo del camping, y la acompañé, la escuché y traté de ayudarla en lo que pude".

La joven argentina contó además que luego de que ella conversó con Blanco, los hombres "vinieron a hablar y dijeron que habían tenido sexo, pero que había sido consentido, lo que no tenía nada que ver con lo que contó ella, que dijo que había sido sumamente violento y que había entrado engañada en la carpa, donde fue violada".



Añadió que la víctima "se fue a la mañana porque no podía soportar quedarse en ese lugar".