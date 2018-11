Masiva salida de uruguayos por la frontera de Fray Bentos por fin de semana largo

Funcionarios del puente internacional San Martin se vieron sorprendidos esta mañana cuando cientos de automóviles comenzaron a llegar al Área de Control Integrado con intenciones de cruzar al vecino país con motivo del fin de semana largo.

Migración Argentina solo estaba atendiendo con dos vías de acceso por lo que a media mañana la cola de vehículos se extendió por ruta 2, unos dos kilómetros afuera del área fronteriza.



“¿Este es el país productivo que intentan vendernos?", preguntó en tono molesto un turista que viajaba desde Montevideo con dirección a Buenos Aires y debió esperar una hora y media antes de llegar a la caseta de Migración Argentina, pensando que en este caso la responsabilidad era de los funcionarios uruguayos.



“Aprovechamos el fin de semana para visitar Argentina y vamos a ver si la diferencia cambiaria nos favorece tanto como dicen”, explicó Cristian, que venía con su familia desde Minas, departamento de Lavalleja.



Cerca de las 11 de la mañana se habilitaron un total de cuatro vías de atención con lo que la demora disminuyó sensiblemente, pero la falta de una rápida respuesta de Paso de Frontera, dependiente del Ministerio de Defensa de Uruguay, responsable de ordenar el tráfico y la presencia de cientos de camiones estacionados en forma desordenada, obligaron a mantener una sola fila en gran parte de la estructura.

Tendencia

“Si, sí, estoy seguro. Esto que vemos hoy se va a repetir en verano; los uruguayos van a ir a veranear a Argentina, pero esto no quiere decir que los argentinos no vengan. Creo firmemente que los argentinos van a venir, quizás un poquito menos que el año pasado, pero su presencia será igualmente significativa”, dijo a El País Leopoldo Cayrús, encargado de la oficina de información turística desde hace más de 15 años.



“A ellos les encanta Uruguay, los precios muchas veces no cuentan porque priorizan la calidad de nuestras playas y la calidez de atención del uruguayo en general”, expresó, optimista de alcanzar una buena temporada a pesar del contexto económico argentino.