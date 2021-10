¿Se debe exigir la vacuna contra el COVID-19 en espectáculos? 77% dice que sí, según Cifra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hasta este miércoles, el porcentaje de vacunados con dos dosis de la vacuna contra el coronavirus alcanzaba el 73,39%, lo que significa 2.600.236 personas en Uruguay. Sin embargo, y aunque la vacuna es cada vez más necesaria para acceder a diversos eventos, aún existe un número que está negado a recibirla.

Según una última encuesta elaborada por la consultora Cifra, y divulgada por Telemundo (Canal 12), un gran porcentaje de los uruguayos cree que es necesario exigir el certificado de vacunación a las personas que quieran retomar la vida de la vieja normalidad o pre pandemia. Tal es así que hoy, el 77% de los ciudadanos aprueba exigir la vacuna contra el COVID-19 para concurrir a diversos espectáculos como el fútbol, el cine o los conciertos.



Asimismo, dos de cada tres encuestados consideró bueno que vuelvan a haber espectáculos, tanto en lugares abiertos como en cerrados. Esto significa que de a poco, los uruguayos se muestran dispuestos a volver a la normalidad, y que la vacuna es vista como una garantía de que las cosas no “vuelvan a descarrilar”, dice Cifra.

Por otro lado, y ante la pregunta de si creen los ciudadanos tener las condiciones necesarias para recibir a todos los turistas que quieran llegar a Uruguay, la mitad consideró que sí está bien, pero la otra mitad no estuvo tan segura de esa decisión. Más de un tercio de esta última mitad se opuso a recibir turistas, mientras que el 15% dudó si será o no conveniente.



Dentro de esos resultados, surge un dato también interesante, y es que la mayoría de los que se oponen a abrir las fronteras son mujeres.



Pero el sexo no fue el único factor distintivo en estos resultados, ya que el nivel educativo también llamó la atención. Según Cifra, a mayor educación, más favorable es la actitud hacia la llegada de turistas extranjeros durante la próxima temporada.

Sin embargo, a diferencia de cómo puede ocurrir en otros ámbitos, la inclinación política casi no incidió en la decisión final de los encuestados. De esos datos se desprende que entre los votantes del gobierno como entre los de la oposición, la mitad estuvo a favor de que se abrieran las fronteras y la otra mitad en contra o dice que se deberían abrir según las circunstancias. Pero Cifra aclara que las decisiones, en este punto, no fueron políticas sino de percepción de riesgo.