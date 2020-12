"No da pa’ torear de esta manera": cura a Salinas tras suspensión de ceremonias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El sacerdote católico Juan Andrés "Gordo" Verde salió al cruce este miércoles del ministro de Salud, Daniel Salinas, luego que el gobierno resolviera este lunes suspender la presencialidad en todas las ceremonias religiosas hasta el 10 de enero de 2021."No da pa’ torear de esta manera a la comunidad Católica", respondió el sacerdote al jerarca tras su respuesta a un mensaje de una usuaria de Twitter, que le pedía rever la medida.

El martes el ministro "agradeció" a las diferentes religiones por suspender la presencialidad en los cultos hasta la fecha que el gobierno marcó como plazo para evaluar la marcha de la pandemia, aplicando varias medidas, entre ellas la suspensión de espectáculos públicos y contar con más herramientas para evitar aglomeraciones que puedan generar contagios, entre otras medidas.

"Solicitarlo no fue algo que deseara, sino que fue imprescindible en estas circunstancias. Sé que no hace feliz a muchas personas, y las comprendo. Agradezco y hago propicia la ocasión para ser agradecido con aquellos que han brindado soporte anímico a través de la Fe. ¡Gracias!", tuiteó Salinas en la tarde del martes, como complemento del mensaje de anuncio de esta medida que se resolvió el lunes vía Zoom.

Luego de reunión vía zoom con los integrantes de los diferentes comunidades religiosas de nuestro país. Agradecemos a las mismas, el acompañar las medidas sanitarias del gobierno, suspendiendo la presencialidad en los cultos hasta el 10/01/21. @AlvaroDelgadoUy pic.twitter.com/RYmHEhsc49 — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) December 21, 2020

Entre las respuestas que recibió por este mensaje, una usuaria de esa red social le solicitó rever la medida porque en las sedes religiosas "se cumplen todos los protocolos y medidas sanitarias y que en todos estos meses no ha generado ningún caso positivo".

"Sé que es una persona de bien, por eso le pido que revea la petición y al menos nos permita tener Misa en Navidad!", agregó la mujer en esa línea.

"Porque donde están reunidos dos o tres en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" Mateo 18:20 — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) December 23, 2020

Salinas le respondió citando el versículo 18:20 de Mateo, que aparece en la Biblia: "Porque donde están reunidos dos o tres en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos".

El episodio no culminó allí, ya que el joven sacerdote respondió ante este mensaje del ministro: "Estimado Daniel Salinas, con el respeto que usted merece: me parece MUY fuera de lugar esta respuesta de su parte. A uno le toca morder freno con su decisión.. pero no da pa’ torear de esta manera a la comunidad Católica. Siga trabajando firme por el bien de todos.. pero con respeto". Además, compartió la captura del intercambio del ministro con la usuaria de Twitter que le pidió rever la decisión del gobierno.

Estimado @DrDanielSalinas ,con el respeto que Ud. merece: me parece MUY fuera de lugar esta respuesta de su parte. A uno le toca morder freno con su decisión.. pero no da pa’ torear de esta manera a la comunidad Católica. Siga trabajando firme por el bien de todos..pero c/Respeto pic.twitter.com/dS3OsOWQVa — Cura Juan Andrés Verde (@gordo_verde) December 23, 2020

"Yo no le digo qué necesita en un quirófano para operar, que no se meta entonces en el ámbito teológico de cómo celebrar la Santa Misa en Navidad. Es libre de opinar y pensar lo que quiera. Pero desde su investidura y dada la sensibilidad, fue poco feliz en este momento y c/ su resp", agregó el cura en otro mensaje.

Yo no le digo qué necesita en un quirófano para operar,que no se meta entonces en el ámbito teológico de cómo celebrar la Santa Misa en Navidad. Es libre de opinar y pensar lo que quiera.Pero desde su investidura y dada la sensibilidad, fue poco feliz en este momento y c/ su resp — Cura Juan Andrés Verde (@gordo_verde) December 23, 2020

El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, había declarado el lunes tras el anuncio de esta medida que hizo el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado: "Entiendo que es una medida que se toma en un contexto muy difícil y por eso se comprende, pero no nos parece adecuada. Nosotros creemos que las celebraciones podrían continuar sin que esto motivara un aumento de contagios".

Lamentó que "nuevamente" se vivirá una fiesta religiosa sin presencia de fieles, en referencia al Día de Pascua, fecha en que estaba suspendida la presencialidad de las ceremonias religiosas, las cuales se habían retomado posteriormente el 19 de junio.

Sturla había señalado que desde esa fecha de junio hasta ahora se celebraron una 36.000 misas "por lo menos, y no hay ningún caso de contagio ligado a una celebración de la misa".

En línea con lo declarado por el cardenal, la Conferencia Episcopal de Uruguay emitió un comunicado en el que "aceptan el pedido del gobierno" con "mucho dolor" de suspender las celebraciones con fieles. Además, se subraya que las iglesias "seguirán abiertas" y las celebraciones "se transmitirán por las redes sociales y los medios de comunicación".