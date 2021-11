Crónica de la confusión reinante en el ingreso de extranjeros desde el puerto de Buenos Aires

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Papeles impresos con resultados de test PCR, capturas de pantalla en el celular con certificados de vacunación y declaraciones juradas argentinas y uruguayas son el foco de atención en las puertas de migraciones en la terminal de Buquebus de Buenos Aires. Lo cierto es que cruzar el charco en pandemia tiene sus dificultades, que se resumen en temas de organización y coordinación entre los países.

Según datos de la Dirección General de Migración a los que accedió El País, desde que Uruguay abrió sus fronteras este lunes 1° de noviembre han ingresado un total de 6.593 extranjeros. A la vez, estos se dividen según el lugar de entrada y la mayoría lo hizo por el Aeropuerto Internacional de Carrasco; en segundo lugar, por el Puerto de Montevideo en la empresa Buquebus.



A las 9:45 de la mañana de ayer, en la terminal de Puerto Madero había una fila para realizar el check in que llegaba hasta la vereda de la Avenida Antártida Argentina. Lo llamativo era que, a pesar de la hora, en esos 100 metros de fila muchas personas habían comprado un pasaje para el buque de las ocho de la mañana y también para el de las nueve con destino a Colonia. La tonada porteña era la dominante y los viajeros discutían entre sí acerca de los lugares de Punta del Este que vale la pena visitar.

La confusión de la primera semana con fronteras abiertas se ve claramente en la cantidad de documentación necesaria para ingresar que los argentinos casi desconocen. “¿Cómo se hace la declaración jurada?”; “Con mandar un mail está listo, ¿no?”; “Acá tengo impreso mi resultado negativo y el pasaje, me dijeron que con eso me puedo subir”.



La fila larga y las demoras en el puerto se explican, en buena medida, por el desconocimiento. Las personas que hacían fila ayer no contaban con la documentación necesaria, y si la tenían, no estaba ordenada en la declaración jurada tal como lo solicita Uruguay a los extranjeros. Además, Argentina pide otra declaración de egreso. Esto, sumado al pasaje y al documento de identidad en fecha, desbordaba la paciencia de varios.

Además, ayer no había suficientes funcionarios de la empresa. Los tres encargados del mostrador principal esperaban a que cada persona que llegaba al mostrador llenara las solicitudes desde sus celulares. Una fuente de Buquebus consultada por El País dijo que “las demoras se deben en buena medida a que la gente no va con los documentos necesarios” y “la empresa transportista tiene la responsabilidad de controlar la documentación”.



El buque que debía zarpar a las 9 de la mañana salió de Buenos Aires a las 11:15, después de que los pasajeros aplaudieran en protesta. Pocos minutos después, una voz en el altoparlante pidió disculpas a los viajeros “por los inconvenientes generados”. Sin embargo, desde la empresa dijeron a El País que las demoras y los problemas con el embarque “no son temas que le competan a Buquebus exclusivamente, sino a los gobiernos que deben difundir la información necesaria”.

“Uruguay debe informar bien cuáles son las exigencias y lo mismo allá con el gobierno argentino. Buquebus es simplemente transportista y se hace cargo de lo que definen y determinan los gobiernos”.



De cara a la temporada turística y con esperanzas de recuperar lo que la pandemia generó en el sector, Uruguay espera recibir este verano a turistas argentinos “de un nivel adquisitivo medio alto y alto que se van a quedar por estadías prolongadas”, según dijo a El País el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio. Estos posiblemente ingresen por el puerto y lo hagan a través de Buquebus, debido a que es la compañía que hoy tiene más frecuencias.



Entre los viajeros de ayer, la mayoría iba a visitar el Este del país. Quienes iban a otras localidades, lo hacían para visitar a familiares.

Desde la empresa indicaron que el aumento de pasajeros se está dando de manera “progresiva” y “en forma moderada” desde que Uruguay anunció la apertura total de fronteras.