Críticas privadas a proyecto comunista

En el paquete de leyes que se pretende aprobar están: la solución para los 23.000 deudores del BHU que pagan sus cuotas en Unidades Reajustables, la norma que habilita al Estado a disponer de inmuebles abandonados, la ley que regula el precio de los alquileres y también el valor de los inmuebles que a partir de ahora se incluyan dentro del programa denominado de vivienda de interés social.

La reacción empresarial no se hizo esperar. Un alto ejecutivo de la construcción que prefirió no aparecer, dijo a El País que "topear los precios de alquileres ya se hizo y fue nefasto". Aseguró que la medida "contrajo la oferta y los precios se fueron a las nubes".

Por otra parte, el empresario recordó que los precios de la Vivienda Promovida, antes denominada de interés social, tienen un tope desde marzo de 2017 del 10% del proyecto, "a precios irrisorios", que "lo único que lograron es que bajaran dramáticamente los proyectos ingresados".

Explicación.

El tema de la vivienda se volvió una prioridad para el oficialismo después de que con el voto del diputado Darío Pérez (Liga Federal), se sancionara una iniciativa para impulsar la vivienda popular redactada por el legislador de Unidad Popular Eduardo Rubio. Ahora, la coalición instalará una comisión interna —integrada por parlamentarios y el Ministerio de Economía— que buscará recursos para destinar al área en la próxima Rendición de Cuentas del Ejecutivo.

El proyecto a estudio del Senado, donde seguramente naufragará debido a la mayoría que posee el Frente Amplio, apunta a beneficiar a familias cuyo ingreso total no supere los $ 76.960 mensuales (20 Bases de Prestaciones y Contribuciones). Para el pago se deberá destinar no más del 10% de su ingreso global y no es necesario contar con ahorro previo.