Bajo críticas, la Junta aprobó contribución para El Galpón

Con un plenario dividido (parte de las bancadas del Partido Nacional y de Edgardo Novick votaron en contra), la Junta Departamental de Montevideo aprobó una ayuda económica para el teatro El Galpón.

Según una carta enviada por esta institución al legislativo comunal, firmada por su secretario general Héctor Guido (exdirector de Cultura de la Intendencia), se trata de una contribución de $ 200.000 para la elaboración de un documental sobre los 70 años de El Galpón.



“Hemos comenzado un audiovisual formato documental, de una duración aproximada de 45 minutos, que requiere de la recuperación de imágenes de archivo de varias instituciones y artistas (Cinemateca Uruguaya, Sodre, Ediciones Imagen, etc.) y urgente digitalización. Este documental está a cargo de realizadores y productores de larga trayectoria y la dirección general es de Guillermo Casanova”, señala la carta de El Galpón a la cual accedió El País.



Parte de las críticas a este auxilio económico partieron de la bancada del Partido Nacional. “No está mal ayudar al teatro independiente, siempre y cuando el teatro independiente no esté ya recibiendo ayuda del Estado”, declaró a El País el edil Diego Rodríguez Salomón.



“Todas las salas, unidas bajo la Federación de Teatros Independientes (FUTI) reciben una ayuda anual, monto que se adjudica según la importancia y la dimensión de las mismas. En el caso de El Galpón el monto es alto. Se puede verificar exigiendo los documentos a la FUTI, que al momento de pagar firma una planilla. Esto ocurre una vez al año”, agregó.

Otras ayudas.

El edil de la lista 404 aseguró que El Galpón “también recibe dinero de la IMM para pagar la luz, agua, teléfono y otros gastos de mantenimiento. Por eso, teniendo en cuenta la ayuda que todos reciben, en el caso del solicitante, mucho más debido a su dimensión, no tiene sentido darle dinero para hacer ese documental”, agregó.



El edil nacionalista también opinó que Héctor Guido “es una persona que censura la libre expresión, como lo hizo con el actor Franklin Rodríguez, a quien por criticar el servicio de Socio Espectacular, lo declaró persona no grata”.



Franklin Rodríguez.

Como se recordará, el año pasado El Galpón censuró al actor y director Franklin Rodríguez, quien entre otras cosas cuestionó los apoyos económicos que el Estado le otorga a esta sala teatral.



El detonante de la polémica fue una entrevista que le hicieron a Rodríguez en el semanario Voces, en la que criticó el sistema Socio Espectacular y aseguró que se trata de un negocio para el teatro El Galpón, que deja muy poco dinero a los actores.

Franklin Rodríguez, siempre polémico. Foto: Marcelo Bonjour

“No es democrático no poder opinar. No podés opinar libremente sobre un hecho sin que te nombren persona no grata, como si fueras el hijo de Gavazzo”, afirmó entonces Franklin Rodríguez al ser consultado por El País.



Por su parte, Héctor Guido declaró que el actor no perdió el derecho de entrar a El Galpón “a ver espectáculos, como un espectador más”. También dijo que no hubo una posición oficial de la institución respecto a la declaración de “persona no grata”.



Guido explicó que el rechazo no se debió a las declaraciones de Rodríguez contra Socio Espectacular y El Galpón, sino a que el actor “nos estaba agraviando e insultando. Nosotros tenemos la libertad de que en nuestra casa entren aquellos que nos hacen mejores. Nos generaba incomodidad recibir a Franklin Rodríguez en nuestros salones de ensayo”.



“No hicimos ninguna declaración de ‘persona no grata’. No nos es grato trabajar con Franklin”, anotó.