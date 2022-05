Crecen extranjeros habilitados a votar, pero solo una mínima parte de los llegados tramita la credencial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



El registro cívico es una foto en retrospectiva -y minimizada- del fenómeno inmigratorio que Uruguay vivió hace más de diez años. Porque la llegada cada vez más frecuente de extranjeros empezó a engordar la lista de inscriptos, los peruanos, venezolanos, cubanos y dominicanos comenzaron a figurar entre las nacionalidades más frecuentes, pero la cantidad sigue siendo, en relación al total del electorado, ínfimo.

Entre julio de 2010 y abril de 2014, el período entre elecciones nacionales en que estuvo abierto el registro, se había anotado para obtener la ciudadanía legal (que habilita la votación) 686 extranjeros. En el siguiente período, de julio de 2015 a abril de 2019, se inscribieron 1.141. Y desde julio de 2020 van siendo 920 (aunque restan casi dos años para el cierre del período).



Ninguno de ellos son hijos de uruguayos -que es otra opción que habilita la Constitución para la obtención de la ciudadanía-, ni tampoco son los extranjeros que por haber estado más de 15 años en el país tienen el derecho al voto aunque no sean ciudadanos.



En todo caso son extranjeros que, como reza el artículo 75 de la Constitución, están hace más de cinco años residiendo en el país o más de tres si ya tenían familia residiendo. En la práctica son todavía más años: primero la persona tiene que obtener la documentación, la residencia y luego dejar pasar ese tiempo de permanencia en Uruguay (súmese que muchos de los cubanos que ingresaron en los últimos cinco años lo hicieron por el status de solicitud de refugio, por lo cual deben renunciar a esa petición para dar inicio al trámite de residencia permanente y posterior ciudadanía).

Este retraso muestra que recién en el período de inscripción que inició en julio de 2020 empieza a notarse el flujo de peruanos que había ingresado al país bastantes años atrás: con 129 inscripciones es la nacionalidad con más anotados en lo que va del período, solo superado por los argentinos (138). Le siguen brasileños (55), dominicanos (30) y cubanos (28).



Los técnicos de la Corte Electoral explicaron a que la obtención de la ciudadanía no necesariamente equivale a que la persona saque la credencial cívica y mucho menos que luego concurra a votar. Sucede que muchos inmigrantes recientes quieren obtener la documentación (el pasaporte uruguayo, por ejemplo), pero no tienen interés de incidir en la marcha política. De hecho, explicaron, “se descarta aquello de que un partido u el otro traen extranjeros para incidir en términos electorales”.



En otros casos el interés no está siquiera en la obtención de la documentación. El País había informado que el año pasado fueron más los cubanos que se fueron que aquellos que llegaron. En lo que va de este 2021, sin embargo, esa tendencia se revirtió (en parte porque Panamá exige visa de tránsito y eso dificulta el camino por tierra hacia Estados Unidos).

Hijos

El registro cívico también parece mostrar los procesos de retorno de uruguayos y sus familias. Cuando comenzó la crisis financiera global tras la quiebra del Lehman Brothers que afectó, en particular, a Estados Unidos y Europa, se notó un retorno de uruguayos y sus hijos.



Prueba de ello en el período 2010 a 2014 fueron 3.403 los nacidos en el extranjero que pudieron inscribirse para obtener la carta de ciudadanía gracias a ser hijos de uruguayos.



En el siguiente período, acorde se revirtió la situación económica en el hemisferio norte, la tendencia cambió y la cantidad de hijos inscriptos cayó a 2.859.

Las nacionalidades de nacimiento de estos hijos de uruguayos suelen centrarse en Argentina, Brasil, España y Estados Unidos.



En lo que va del período actual de inscripción que comenzó en julio de 2020 solo se han sumado 338 hijos de uruguayos, y el ritmo de anotaciones está siendo más pausado que los extranjeros sin vínculos filiales con uruguayos.



Por otra parte, en lo que va del período que inició en 2020 fueron habilitados para votar cuatro extranjeros que no son ciudadanos, pero que llevan más de 15 años residiendo en el país: dos de Burkina Faso, uno colombiano y otro haitiano. Esta modalidad de inscripción, prevista en el artículo 78 de la Constitución, es infrecuente (fueron 81 en diez años).



De esta manera, empieza a notarse los resultados de un derecho que consagra la normativa uruguaya desde febrero de 1928.

Venezolanos quieren quedarse



El éxodo venezolano es el más grande que recuerda la región en la historia reciente. Por eso, Naciones Unidas dispuso un seguimiento de la movilidad de quienes salieron del país caribeño y estableció que el solo hecho de ser nacional venezolano es prueba suficiente para que le sea concedida a la persona el status de refugiado.



En esa línea, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) realizó una encuesta a 265 venezolanos que habían llegado a Uruguay (en su inmensa mayoría) entre 2018 y 2021. El 87,55% de los encuestados admitió que prefiere quedarse donde se encuentra ahora y no desplazarse a otro lugar.

Hubo un 3,77% cuyo deseo era irse a otro país, el 3,40% prefería reubicarse dentro de Uruguay, y 1,13% tenía intenciones de retornar a Venezuela (el restante 4,15% no respondió o no sabía qué responder).



Otras encuestas de opinión pública mostraban que entre el colectivo de cubanos era menos el porcentaje que deseaba permanencer en Uruguay, dada la fuerza que aún tiene entre los isleños el “sueño americano”.