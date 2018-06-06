Crece conflictividad en IMM con nuevas ocupaciones de Adeom

DE CARA A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Trabajadores bloquearon durante más de 6 horas el vertedero de basura.

Funcionarios municipales ocuparon ayer durante más de seis horas y de forma sorpresiva el vertedero de basura de Felipe Cardoso, impidiendo el ingreso de camiones tanto municipales como de empresas privadas.

El dirigente de Adeom, Pablo González, dijo a El País que la medida se enmarca en la estrategia que estableció la última asamblea del gremio, de hacer ocupaciones de sectores e incluso paros de 24 horas. "Se está cumpliendo lo que la asamblea resolvió en el marco de nuestra plataforma reivindicativa", precisó González, en medio de un plan de movilizaciones de cara a la Rendición de Cuentas y Modificación Presupuestal que la IMM presentará dentro de un mes.

El intendente Daniel Martínez dijo ayer en rueda de prensa que puso en marcha un plan para minimizar el impacto de las medidas en el vertedero, que recibe unas 1.700 toneladas de residuos por día provenientes de hogares, comercios y obras de construcción.

Durante la presentación de la campaña "Sacá la bolsa del medio", por el Día Mundial del Medio Ambiente y en contra del uso del nailon, el intendente aseguró que hay alternativas para el caso de que las medidas se agudicen en la usina, como la utilización de un vertedero temporal.

Necrópolis.

Pablo González también destacó la incertidumbre que existe por el conflicto en el Servicio Fúnebre y Necrópolis, y anticipó que es posible que el viernes se haga una reunión en el Ministerio de Trabajo para abordar la problemática del sector.

Este conflicto es el que más ha enfrentado a Adeom con la IMM en los últimos tiempos y se agudizó la semana pasada cuando el sindicato publicó en su página web imágenes sobre cómo se realiza el trabajo en el Cementerio del Norte, en las que se ven cajones abiertos y restos humanos en bolsas de nailon.

A partir de esa serie de fotografías que se subieron a la red bajo el título "Montevideo es tuya y nuestra. Queremos mostrarte algunas cosas que no ves en los cementerios", la IMM decidió ampliar la investigación que viene realizando sobre el Cementerio del Norte. La misma refiere al pago de "coimas" a funcionarios (de parte de empresas privadas) para hacer reducciones de cadáveres, así como a robos y violaciones a nichos y panteones.

La semana pasada, Adeom realizó una ocupación en el cementerio en reclamo por mejoras salariales y laborales que —según el sindicato— no son oídos por la administración.

Posteriormente el gremio se reunió con Daniel Martínez, en un nuevo encuentro en el que no surgieron acuerdos y tras el cual el intendente dio a conocer una dura carta, en la que acusa a dirigentes sindicales, que no identificó, de mentir públicamente cuando hacen declaraciones.

En la carta, Martínez advierte que las reuniones bilaterales que venían haciéndose cada un mes, pasarán a realizarse cada tres meses.

"Considero que es necesario repensar las instancias mensuales, dada la gran cantidad y variedad de temas que hacen imposible en la práctica el abordaje de los mismos, por lo cual hemos propuesto el ordenamiento de los temas, de los participantes y el levantamiento de actas que permitan mantener la continuidad de los intercambios, preparando más profundamente las reuniones que pasarán a ser cada tres meses", indica la misiva.

Haciendo cola: la medida sindical generó una larga fila de camiones que intentaban descargar.

Según Martínez, la administración ha sido "absolutamente consecuente" promoviendo la negociación colectiva y el diálogo, "siendo conscientes que la misma obliga a negociar pero no necesariamente a acordar, y que la responsabilidad de la conducción de la gestión fue otorgada por la ciudadanía a esta fuerza política y a este intendente".

Con respecto a los sindicalistas que "mienten" en sus declaraciones, la carta señala: "La sistemática actitud de informar a la opinión pública cosas absolutamente distantes de la realidad y carentes de veracidad por parte de algunos/as dirigentes, en nada ayudan a la construcción de un diálogo".