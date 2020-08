"Tenemos cosas para decir": personas en situación de calle reclaman más voz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uno de los integrantes del colectivo "Ni Todo Está Perdido" (Nitep) enfatizó sobre las 15:30 horas bajo el techo de la entrada a la Intendencia de Montevideo, frente a cámaras, sus compañeros y curiosos: "¡Pregunten, hablen con nosotros señores políticos, tenemos cosas para decir!", al mismo tiempo que llamó a que les "abran la puerta" para "trabajar en conjunto", mientras una mujer le sostenía el megáfono y otros vitoreaban su mensaje.

Este integrante de Nitep destacó, por un lado, que quieren "dejar de estar invisibilizados por la sociedad", al mismo tiempo que reclamó que no se les pregunta qué necesitan. El hombre indicó además que todos los integrantes del colectivo "quieren y pueden tener voz" en este tema. Los aplausos eran reiterados y el ambiente de cercanía. En tanto, uno de los carteles que se exhibían mientras este hablaba decía: "El frío nos está llevando nuestras vidas".

En lo que va del año, dos personas en situación de calle fallecieron por hipotermia.

El mensaje directo al gobierno y la sociedad fue enviado cuando rige una ola de frío, vigente hasta el sábado. Es por este motivo que se esperan temperaturas mínimas de entre 2 ºC y -4 ºC, según informó el Instituto Nacional de Meteorología (Inumet).

Antes y después de que el vocero hablara a viva voz, los tambores sonaron intensamente y los carteles se desplegaron con reivindicaciones de las personas en situación de calle.

El motivo de esta reunión fue para conmemorar el Día de las luchas de las personas en situación de calle en Latinoamérica y el Caribe, que recuerda un ataque a personas en situación de calle en 2004. La "Masacre de Sé" ocurrió en la playa de Sé, San Paulo (Brasil), entre el 19 y 22 de agosto de ese año cuando 15 personas en esa situación fueron atacadas mientras dormían. Producto de este hecho, siete de esas personas murieron y ocho resultaron heridas de gravedad.

Ahora, el diputado frenteamplista Daniel Caggiani presentó este martes en el Parlamento un proyecto de ley para que se declare el 19 de agosto como el "Día de las Luchas de las Personas en Situación de Calle", y que establece en su segundo artículo que las instituciones y organismos vinculados a la temática harán acciones "tendientes a difundir la problemática de las personas en situación de calle". Caggiani estuvo presente en el acto de hoy, así como Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la IMM.

El frío se hacía sentir en la explanada de la IMM. Marcos, uno de los fundadores de Nitep dijo a El País que actualmente concurre a un refugio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Con un tapabocas puesto contó que hace unos dos años pasó a estar en situación de calle porque no quiso "asumir el rol de que para el sistema yo era un discapacitado mental. Yo no era un discapacitado mental, tomé la decisión de rebelarme ante el sistema, y a no querer una pastilla que me hacía daño", dijo.

"Antes era un macaco de la medicina psiquiátrica por mi pensamiento de rebeldía. Capaz que tenía mi patología, pero lo que antes tenía era más rebeldía que patología", destacó mientras el viento soplaba cada vez más fuerte.

A través de este movimiento, Marcos busca para él y otros "derechos, posibilidades de vivienda, trabajo, formar cooperativas, armar colectivos para poder ayudar". Señaló que con la irrupción del coronavirus fue "mucho más complejo" trabajar en estos objetivos, pero indicó que al mismo tiempo les dio la posibilidad de mostrarse "más a la luz" para que se sepan lo que están haciendo.

Marcos enfatizó que buscan "soluciones claras y tangibles" para "todos", y reclamó_ "A las 9:00 tenemos que estar afuera (del refugio) y hoy tuvimos que estar afuera con este frío polar", en referencia a la apertura de los refugios del Mides. Además, afirmó que muchas de las personas consumen drogas y "no se encuentran soluciones para las que consumen, con discapacidad mental. Solo se encuentra un encierro momentáneo y después a pasar esta lluvia", dijo.

En esa línea, Marcos indicó que existen lugares para que estas personas estén 24 horas, pero "con una problemática agravada, y es selectiva", porque se tiene que "tener buen comportamiento y no andar con el consumo" de drogas. En tanto, se preguntó si esto "¿en sí, ayuda o suma más problemáticas? No sabemos todavía, para mí a veces suma más problemáticas", afirmó.

Frente a la consulta de cómo se imagina su futuro, responde de manera segura: "Yo tengo potencial para muchas cosas. Soy participante de la radio Vilardevoz, me gusta la locución, el arte, la pintura, cocinar. Hay muchas cosas que me gustan, por lo tanto eso que me gusta lo quiero plasmar en un lugar", dijo.

"Yo preciso una mesa y planificar en la mesa, y todos precisamos donde podemos bajar de plano; una cama para descansar y poder seguir planificando y armando. Es un camino que todos tenemos que entender que es un camino siempre de trayectoria y siempre de avance, y no llegar a un límite y quedar por ahí", agregó.

Marcos además subrayó: una persona sola "puede llegar más rápido, pero acompañados podemos llegar demasiados lejos, y lejos es en comunidad, en colectivo, en cooperación", remarcó en referencia a su participación en Nitep.

Por otro lado, Isabel contó a El País que hace dos años que está en situación de calle porque se quedó sin trabajo y entiende que está "bastante bravo poder entrar a empleos por la edad. Hay marginación y se está notando cada vez más", señaló.

"Los temas que hay en la sociedad son bastante fuertes y pesados porque hay droga, alcohol", subrayó la mujer. Agregó con respecto al tema que "no hay que preocuparse sino ocuparse porque se puede agravar, más allá de lo que se está viviendo con el coronavirus".

La mujer, de unos 50 años, cuenta que sale del refugio a las 9:00 y que el ingreso se hace a las 18:00 horas. "Mientras tanto tenemos que buscar un lugar donde estar para cobijarnos. En el caso mío yo logré hacer talleres para no estar con muchas horas en la calle", señaló.

Un punto que remarcó es que "cada vez avanzan más mujeres en la calle, abandonadas" y que eso impacta en la niñez. "En un país tan chico como el nuestro está llamando la atención", dijo.

Cuando comienza a regir la cuarta ola de frío del invierno, retornó de la denominada "Operación frío polar" que se realizará en coordinación entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Mides con el objetivo de trasladar a las personas en situación de calle a refugios dispuestos especialmente para estas situaciones.

De acuerdo al último censo de personas en situación de calle del Mides, presentado el 31 de julio, hay 2.553 personas en esa situación, de las cuales 1.668 están en el sistema de refugios y 885 en la intemperie.