Cortocircuito obliga a cerrar al ex Hospital Filtro y hacer varias reformas

Estimados usuarios: El Centro de Salud Claveaux, ex Hospital Filtro, permanecerá cerrado para el usuario hasta el martes 19/04/22 por mantenimiento eléctrico, anuncian varias hojas A4 pegadas alrededor del edificio.

Son las 15:26 de un miércoles de Turismo y, en la entrada del Centro de Salud Enrique Claveaux, hay dos funcionarias de túnica blanca. Dicen que “la dirección ya se fue”, que “hasta el martes va a ser imposible” encontrar a sus integrantes.



Aunque algunos de los autos que circulan por Pampillo y Novas frenan y miran hacia el viejo hospital, todos ellos siguen de largo porque es evidente que ahí no queda casi nadie.



El edificio parece abandonado. Hay pedazos de pintura seca caídos, rejas corroídas por el óxido y cartelería ilegible por el daño del sol. Son todas cicatrices del paso del tiempo y del poco mantenimiento en un edificio casi en ruinas.

“Queremos saber en qué anda esto. Escuchamos que cerró pero no estábamos seguros de si podíamos venir a retirar los medicamentos”, advierte una mujer que viene acompañada de su esposo. No llegan a bajar del auto y siguen su camino.



En un comunicado de prensa emitido el martes por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) se informó sobre el “cierre temporal y preventivo” del centro Claveaux, tras una falla eléctrica luego de que este lunes la lluvia se filtrara en las instalaciones.



“Afectó a uno de los tableros eléctricos, hizo un cortocircuito y generó un corte de luz de dos horas en parte del sanatorio”, dijo a El País el director de la Red de Atención Primaria (RAP) Metropolitana, Federico Focco.

El jerarca aseguró que “el hospital venía en declive en su estructura, en lo eléctrico, faltaba mantenimiento, había humedad y no estaba en condiciones de albergar un centro hospitalario”.



En ese contexto, se dispuso la evacuación del personal y de varios usuarios. También la recoordinación de consultas con especialistas médicos y no médicos, y la reagenda respecto al retiro de medicación, con las indicaciones sobre las farmacias de la RAP Metropolitana más cercanas.



Dos días después del cierre temporal del centro, no sería difícil creerle a alguien que dijera que este lugar lleva años abandonado. Leonardo Cipriani, presidente de ASSE, dijo en Así nos va (radio Carve) que, cuando su administración llegó al gobierno, tuvieron “hasta problemas con roedores”.

En el estacionamiento no hay ambulancias, solo un auto particular. Desde una ventana puede verse la sala de espera en la que hay sillas que mantienen el rastro de una época de distanciamiento social: con cinta se distinguen los asientos no habilitados de los que sí lo están.



También hay una planta que cuelga del techo, con hojas bien verdes que combinan con el color de la pared. Pero eso único que parece emanar vida es, en realidad, una planta artificial.



Además de esa sala, solo se ve oscuridad al fondo del pasillo. Las puertas están trancadas y, a esa hora de la tarde, no hay movimiento. Algunas persianas cuelgan de un extremo y caen del otro. El pasto parece un juncal.

Sobre Bulevar Artigas una persona utiliza parte del predio del centro hospitalario como lugar de reposo. Sobre la calle Cufré, un vidrio roto conecta a otra sala del ex Filtro. Adentro no hay nada, solo un tablero eléctrico, el lugar que ocupaba un extintor y una orden en la pared que dice: “Mantenga limpio”.



El martes, Cipriani anunció el proyecto de remodelación a llevar a cabo en el Centro de Salud Claveaux y dijo que la obra comenzará en dos meses. Según informó en su cuenta de Twitter, esta tendrá un costo aproximado de US$ 7.250.000 y el trabajo demorará 18 meses.



Además de un centro bucal, la base de SAME 105 y la policlínica, la RAP pasará a tener su sede allí.