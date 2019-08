Los copos de nieve llegaron a las sierras de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Copos de nieve aterrizaron ayer en sierras de Maldonado y Lavalleja; sobre todo en el punto más alto del país, el Cerro Catedral, que es parte de la llamada Sierra Carapé, en el municipio de Aiguá. Un intenso frío en las alturas sumado a la humedad dio lugar a una asociación perfecta para causar ese fenómeno poco común en suelo uruguayo. El graupel, una especie de granizo suave, conocido como “pelotitas de nieve”, llegó por su parte al sur y el este.

El frío polar continuará haciéndose sentir en la jornada de hoy en todo el país, con temperaturas mínimas bajo cero en el centro, este y norte. En esas zonas habrá entre -3° y -2°C y para el área metropolitana se prevé un tiempo menos gélido pero con una mínima que no superará los 3°C.



Sobre todo el territorio nacional se repetirán las heladas que dejaron los campos blancos en las últimas 48 horas, y las sensaciones térmicas serán muy bajas. Para hoy también, en la costa este se pronostican vientos de 40 kilómetros por hora.



Pero a pesar de estos fríos reinantes, el Inumet informa que aún no están dados los requisitos (ni en cantidad de días, ni en temperatura) que permitan hablar de una ola de frío.



Hasta el viernes se mantendrá un sistema de alta presión que favorecerá condiciones de estabilidad, aunque mañana jueves ya estarían levantando las temperaturas. Las perspectivas del tiempo indican que el sábado se hará más ostensible ese gradual ascenso, acompañado de lluvias. Las mínimas en el sur oscilarán entre 6 y 10°C y las máximas entre 17 y 20°C.

Se viven jornadas de intenso frío en Uruguay. Foto: Leonardo Mainé

Menores en las calles.

Ante los pronósticos de días muy fríos, en la noche del lunes, en medio de la llovizna helada y el viento, un adolescente de 16 años que dormía desde hacía dos semanas en la calle Río Negro, entre Uruguay y Paysandú, fue primero conducido a un centro de salud pública y luego internado en un hogar de amparo del INAU.



El vicepresidente de este instituto, Fernando Rodríguez, confirmó que hacía días que se intentaba convencer al niño para que dejara la calle, y también hubo esfuerzos para conectar a referentes adultos que sin embargo no respondieron.



Considerando los síntomas del menor, que tenía una tos preocupante, el caso se judicializó y fue activado el protocolo. En la decisión influyó el aviso de vecinos de la cuadra, que alimentaban y dieron abrigo al joven pero terminaron por dar el alerta.



En 2019 ya se registraron 25 casos de familias que con sus niños vivieron o durmieron en la calle durante algunos días, según aseguró a Subrayado Fernando Rodríguez. El año pasado el organismo registró 40 casos de familias con niños en situación de calle pasajera, y solo un caso de un menor sin familiares o adultos a cargo.



Ante situaciones de calle de niños el INAU implementa un Plan de Contingencia que brinda atención a través de la Unidad Móvil Calle (098 462 326) y la Línea Azul (0800 5050).

Adultos y el frío.

El último censo del Mides, presentado a fines de mayo, contabilizó 2.038 personas pernoctando en las calles de Montevideo, pero entre ellas no había ningún niño o adolescente. La cifra supone un incremento del 20% en relación a la cifra de tres años atrás.



Cerca de mil de esas personas duermen a la intemperie, se niegan habitualmente a ir a los refugios del Mides, aunque esa cifra se reduce de modo importante en noches de mucho frío.



Sin embargo, a principios de julio, dos personas en situación de calle murieron por hipotermia durante la ola de frío que se registró en el país. Uno de los fallecidos tenía 59 años y el otro 69 años. Un caso se constató en Montevideo y el otro en Pando, Canelones.

Jornada de intenso frío en Montevideo. Foto: Marcelo Bonjour

El pasado sábado murió otro hombre pero aún no han sido aclaradas las causas. En primera instancia se piensa que también fue por hipotermia.



Vecinos del barrio Brazo Oriental, de la calle General Flores y Andrés Lamas, habían hecho la denuncia y en el caso intervinieron policías de la Seccional 13. La víctima no presentaba signos de violencia, según informaron las fuentes. Estaba en el piso con poco abrigo y con una caja de vino a su lado.



La Policía Científica, a través de la Dirección de Identificación Civil, individualizó al hombre como Óscar Fernando Herrera Sosa, de 51 años. No tenía antecedentes penales y hasta ahora el Mides no hizo público si se trataba de una persona en situación de calle a la cual se le hubiera realizado en algún momento un seguimiento de asistencia social.



El primer síntoma de la hipotermia son los temblores que aparecen como respuesta del cuerpo para generar calor. La baja temperatura enlentece la circulación y eso provoca un paro cardíaco.

Previsiones.

Ante la nueva irrupción del frío polar el Ministerio de Salud Pública recuerda que aún está disponible la vacuna antigripal.



Cualquier persona que no presente contraindicaciones puede vacunarse, especialmente las mujeres embarazadas , personal de salud (incluidos los estudiantes de todas las áreas y los cuidadores o acompañantes de enfermos), niños de entre 6 meses y 4 años de edad, y personas de más de 65 años.