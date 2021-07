Convoy militar pasó por la ruta 1: efectivos realizan prácticas de tiro en un campo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un convoy militar con aproximadamente 50 unidades pasó este lunes por la Ruta 1 en dirección a la estancia El Mirador, ubicada en el límite entre Flores y Soriano, donde mañana realizarán prácticas de tiro, informó a El País Wilfredo Paiva, vocero del Ejército.

Paiva indicó que si bien no son ejercicios considerados de rutina, es normal que cada cierto período se dirijan a este campo de maniobras para hacer ese tipo de ejercicios.

Debido a la dimensión del campo, el lugar es elegido para hacer tiro con cañones, tanques, y otro tipo de artillería de grandes calibres, explicó el vocero. "No hay lugares grandes acá en Montevideo ni en las inmediaciones para hacer tiros así", indicó.



La zona está ubicada a aproximadamente 80 kilómetros de Trinidad, por lo que no se espera que las personas sientan ruidos fuertes en la ciudad, si bien no se descarta, agregó.