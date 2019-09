Convocaron concentración para que violencia de género sea declarada emergencia nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La organización Intersocial Feminista, que nuclea a 20 colectivos feministas, convocó a una concentración que tendrá lugar este lunes a las 18:00 en la explanada del Teatro Solís, indicó a El País Soledad González, integrante de la organización.

El objetivo es que "la Presidencia de la República declare que la violencia de género sea emergencia nacional" para que "se tomen una serie de medidas de emergencia", explicó González.



Estas medidas, indicó, implican comprar más tobilleras para cubrir toda la demanda, abrir una casa de respuesta inmediata que atienda a mujeres vulnerables a cualquier hora y en cualquier día y la falta de instrumentación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, entre otras.

"No ha habido dinero para fortalecer el sistema de Justicia, no se ha gastado dinero en las previsiones de violencia doméstica, no ha habido campañas de comunicación, no se han abierto servicios 24 horas para las mujeres que los fines de semana y en la medianoche no tienen a dónde ir cuando están en una situación de emergencia básicamente no se ha implementado mucho más nada que votar la ley que en la práctica ha tenido muy poco efecto porque no ha tenido presupuesto para implementarse", indicó González.



En un principio la idea era realizar la concentración en la Plaza Independencia, cerca de la Torre Ejecutiva, pero debido a la serie de Netlifx que se está filmando en el lugar -"Conquest"- debieron cambiar la ubicación.