Controles de velocidad diferenciados en invierno y verano, cámaras y radares: cambios para Maldonado

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo que en su departamento hay un problema con el tránsito por el crecimiento que ha tenido la población y la cantidad de gente que se está radicando allí. “Hay mucho auto y mucha moto y la seguridad es algo muy importante”, afirmó. Entre otros temas, dijo que se instalarán radares, cámaras y también semáforos. Además, la tolerancia de velocidad será diferente en verano y en invierno.

“Esto es prevención”, dijo Antía, entrevistado en el programa Quien es Quien, y señaló que no apunta un fin recaudatorio. “Creemos que la gente va a entender y cada vez va a haber menos multas”, afirmó.



El intendente dijo que las cámaras que se instalarán en el departamento estarán señalizadas. “Esto es prevención, es una manera de cuidar al turista”, aseguró. En las calles en que no haya cámaras y que tengan alto volumen de tránsito se harán controles manuales y con un auto con radar, que controlará velocidad y también podrá controlar patente, dijo.



La instalación de las cámaras, explicó Antía, correrá por cuenta de la empresa que gane la licitación a 10 años que se hará para este plan, que ya fue aprobada por la Junta Departamental.



Esto será así, explicó, porque recibieron la recomendación de no comprar cámaras que seguramente queden obsoletas a los dos años, por lo que el concesionario se hará cargo de la gestión y equipamiento, y además recibirá un porcentaje de las multas de tránsito que se cobren.



Antía señaló que uno de los cambios que habrá con la incorporación de la nueva tecnología es que se aplicarán multas por exceso de velocidad que irán en forma gradual, de acuerdo al kilometraje. Y también serán diferentes de acuerdo al período del año: en invierno serán más flexibles y en verano más rigurosas. “El kilometraje se está definiendo por parte de un equipo técnico”, dijo el intendente.

"Vamos a instalar prevención en las principales avenidas, en los lugares turísticos más importantes, pero Maldonado es muy grande”, sostuvo.

El jefe comunal resaltó además que en Maldonado hay unas 80.000 motos y “es una barbaridad”, por lo que hay que controlarlas. “Habría que hacer algo a nivel nacional también, facilitar la compra e importación de motos eléctricas y limitar solo a motos de alta cilindrada para que haya menos ruido. Es una de las ideas que tenemos en la cabeza, porque el mundo va hacia eso”, afirmó.

Plan para 2022: estacionamiento tarifado

Por otra parte, dijo que para 2022 se prevé comenzar con el estacionamiento tarifado, ya que hay reclamos de comerciantes y vecinos sobre la saturación de vehículos, sobre todo en la ciudad de Maldonado y Punta del Este.



“Vamos a dejar zonas sin tarifar”, dijo sin embargo, y señaló que la idea en Punta del Este es poner un lugar de estacionamiento gratuito lejos del centro y ofrecer transporte eléctrico gratuito a la gente, para ir a la zona céntrica.