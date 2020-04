Controles por coronavirus: gimnasios están “en infracción”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque en general todos los grandes clubes deportivos se mantienen cerrados desde mediados de marzo, hay gimnasios que han vuelto a abrir sus puertas. Basta con mirar, por ejemplo, la página web www.movete.com.uy, que promociona distintos locales deportivos: allí se informa que hay 22 locales abiertos.

Sin embargo, el director de la Secretaría Nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, dijo a El País que los locales que abrieron “están en infracción” pero que no los pueden obligar a cerrar porque son empresas privadas. En cambio, el Ministerio de Salud Pública (MSP) “está informado y saldrá a inspeccionar”, dijo Bauzá.



La secretaría trabaja con el MSP en la elaboración de protocolos para los gimnasios y academias, mientras que también se negocia en forma directa un protocolo con clubes y federaciones deportivas. El subsecretario Pablo Ferrari dijo que la política es “proteger la salud de los deportistas y de las personas que hacen actividad física”. Y agregó que entiende “la preocupación por reabrir” pero “ni a los propios gimnasios les servirá que en unos días aparezca un vector en sus establecimientos”.

"Muy tremendo".

En el gimnasio Vidactiva en Punta Carretas, por ejemplo, redujeron los horarios en la sala de aparatos y mantienen solo dos clases diarias de fitness, en lugar de las ocho que había antes. “Viene el 10% de la gente que venía, es muy tremendo”, dijo a El País la dueña Silvia Idiarte, quien también organiza clases pagas por zoom.



¿Qué medidas de higiene adoptaron? Pusieron una alfombra con hipoclorito en la puerta y hay alcohol en gel en la entrada. La profesora no recomienda hacer gimnasia de tapaboca “porque no sirve de nada”. Eso sí, a todos los afiliados les hizo firmar una declaración jurada donde aseguran que no tienen síntomas.

Idiarte relató que no han tenido controles del MSP ni de otros organismos. “Me parecería bárbaro que vengan, por la seguridad de los alumnos. A nosotros nadie nos habilitó ni nos deshabilitó”, afirmó.



El Athletic Fit Club en el Prado, en tanto, anuncia que hay 50 minutos de entrenamiento como máximo “para desinfectar máquinas al siguiente grupo de hora” y hasta 15 personas por hora, cada persona deberá desinfectar la máquina utilizada antes de cederla, es obligatorio concurrir con toalla, no se permite entrenar en grupo, hay que permanecer a 1,20 metros de distancia con los demás y exhortan a que cada socio lleve alcohol, tapaboca y guantes.