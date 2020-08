Confirmaron la cuarta muerte tras incendio en residencial de La Blanqueada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una mujer de 94 años falleció en la jornada de ayer sábado, tras permanecer varios días internada en el CTI de La Española, centro de salud al que fue derivada luego de que el residencial donde vivía se incendiara, informó a El País Pablo Benítez, vocero de Bomberos.

Con esta muerte se elevan a cuatro los fallecimientos ocurridos por el incendio del residencial para adultos "La Vida es Bella", ubicado en el barrio La Blanqueada.

La primera ocurrió el mismo día del incidente. Se trató de una mujer de 82 años que falleció a causa de una descompensación. Un día después, el viernes, se confirmó el fallecimiento de un hombre de 84 y otra mujer de 88.

Este residencial de adultos mayores no era, técnicamente, un residencial, ya que no estaba registrado en el Ministerio de Salud Pública (MSP) ni en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), las dos carteras responsables de la fiscalización de los centros de larga estadía para ancianos.



Los peritos aún no determinaron el origen exacto del foco, pero la experiencia les bastó para manejar una primera hipótesis: frío polar más necesidad de calefacción equivale a aumento de riesgo de incendio.



Benítez indicó que, antes de este hecho, se llevaban registradas casi 30 muertes a causa de incendios. Por eso le rogó a la población a que extreme las medidas de cuidado.