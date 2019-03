La confesión de la youtuber vegana que grabaron comiendo pescado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Una youtuber conocida en todo el mundo por promocionar la dieta vegana y el consumo de alimentos crudos basados en plantas fue descubierta comiendo pescado y enseguida se desató un escándalo.

La bloguera y youtuber latina de 28 años 'Rawvana', célebre por sus videos inspiracionales y sus consejos "para conectarte con la tierra", no solo debió admitir que desde hace meses come huevos y pescados, sino que lo hacía porque, producto de la dieta crudivegana que ella misma promocionaba "había dejado de menstruar, mis hormonas estaban desbalanceadas y ya no ovulaba".



El escándalo se desató cuando una amiga suya compartió un video en redes durante un viaje a Bali, Indonesia, donde se podía ver a la influencer comiendo un plato de pescado que rápidamente se viralizó y provocó indignación entre sus seguidores.

Yovana Mendoza es el nombre real de Rawvana, quien nació en San Diego, California, en 1990, estudió en Francia y desde 2013 promociona tanto en inglés como en español la 'rawfood', también conocida como dieta crudívora o crudivegana.



'Rawvana' (raw viene de crudo) ha publicado cientos de videos comiendo semillas y hojas verdes y bebiendo tisanas con consejos para "para encontrar la mejor versión de ti". Tiene casi 2 millones de suscriptores solo en YouTube y en su presentación asegura: "Yo estoy aquí para guiarte en cada parte del camino".



Luego del video del escándalo, que fue publicado por la bloguer Paula Galindo, conocida como PauTips y que despertó la furia de los comentaristas, Rawvana tuvo que realizar una explicación en sus redes, que duró más de media hora, algo inusual en sus piezas visuales que duran un promedio de entre 5 y 12 minutos.

"Luego de seis años de una dieta crudivegana, encontré una nueva manera de vivir, dejé el alcohol y el tabaco", dijo. Sin embargo, desde 2014 "perdí mi período, tuve menorrea, me hice estudios y mis hormonas estaban todas desbalanceadas, el nivel de vitaminas y minerales estaban bajos".



"Mi cuerpo necesitaba recuperarse. Durante todo 2018 tuve que tomar suplementos dietarios. Fue muy frustrante para mí porque mi estado no mejoraba. Los doctores decían que necesitaba comer huevos y pescados", contó.



"Muchas personas se han hecho veganas gracias a mí, pero quiero estar sana y tuve que cambiar mi dieta, y un día me levanté y dije, hoy lo voy a hacer (por comer huevos y pescado, a lo que se resistía) tengo que experimentar para sentirme mejor".



"La razón por la que yo no había compartido todo esto antes, es que no estaba lista aún para contarlo", dijo y cerro diciendo: "Quiero seguir compartiendo con ustedes".