Comienzan hoy 80 actividades en las playas de la capital

Comienzan hoy de forma simultánea en playas, parques y plazas de la capital, 80 actividades que forman parte del Programa de Verano de la Intendencia de Montevideo. Este año se harán bajo un estricto protocolo y con no más de 20 personas cada una, informó ayer El País el director de Deportes de la comuna, Marcelo Signorelli. El año pasado, 2.000 personas se inscribieron, pero el jerarca estima que esta temporada la cifra será “mucho menor”, porque “la gente está muy asustada”.

El programa incluye actividades para personas mayores, con discapacidad, y una escuela de iniciación deportiva para niños y jóvenes de 6 a 16 años, abarcando disciplinas como el triatlón, canotaje, atletismo, fútbol, voleibol y hándbol.

“Serán actividades de no más de 20 personas, con estricto protocolo, deslinde de responsabilidad y un anexo que se va a entregar a cada persona con las condiciones en las que tendrá que estar: tapabocas riguroso y distanciamiento físico sostenido”, indicó Signorelli.



El protocolo dice además que no se podrá compartir mate, que las bebidas son individuales y que los participantes deben mantener una distancia mínima de dos metros. Está todo el protocolo del Ministerio de Salud Pública y las recomendaciones de GACH”, agregó el ex basquetbolista.

Contratos

La intendencia contrató para estas actividades a 99 zafrales, entre instructores, profesores y estudiantes de Educación Física avanzada.



“Estamos bien, no creo que haya ningún tipo de problema. Y aparte está la trazabilidad, los profesores ya conocen a prácticamente todas las personas. No estamos eximidos de que pueda pasar algo, esperemos que no. En el caso de las personas mayores y las discapacitadas, están confinadas, son gente que necesita salir. Y esto es al aire libre, no es en gimnasios”, destacó Signorelli.



La semana pasada el director de la Secretaría de Deportes se reunió con el jefe del Servicio de Guardavidas, Jorge Carril, y el alcalde del Municipio CH, Andrés Abt, a efectos de coordinar las tareas y actividades en las playas.



Signorelli destacó el trabajo con el Servicio de Guardavidas y en coordinación con la Prefectura de Montevideo, con el objetivo de seguir los protocolos definidos por las autoridades sanitarias.