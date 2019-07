Comienza Verificado.uy, una coalición sin precedentes contra la desinformación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay debe enfrentar este año un problema de auge mundial: la propagación de la desinformación durante los procesos electorales. La previa a las elecciones internas del pasado mes de junio sirvió de presagio para proyectar, en este sentido, un escenario hostil hacia las presidenciales. Una carrera electoral infectada de contenidos no verificados que circulan por las redes sociales, engañan a la comunidad y deterioran la calidad del sistema democrático.

Una gran cantidad de actores dentro del periodismo uruguayo, entre ellos El País, se posicionaron frente al conflicto y resolvieron afrontar el reto con una respuesta sin precedentes en la historia de Uruguay. Crearon Verificado.uy, la primera coalición de medios que, junto a la academia y organizaciones de la sociedad civil, busca combatir la mentira durante la campaña electoral.



Más de 70 medios de comunicación de radio, prensa y televisión, de Montevideo y el interior, se unen para mitigar el efecto negativo de la desinformación. Una alianza colaborativa que no es propiedad de ninguna empresa y que persigue el interés colectivo de alcanzar la difusión de las verificaciones que el grupo investiga, para poder llegar de forma inmediata a la mayor cantidad de audiencia posible.



Conseguir que un chequeo periodístico se difunda a la misma velocidad con la que antes circuló una mentira es muy complejo. Por eso existía la necesidad de crear una red de medios aliados comprometidos a viralizar la verificación de contenidos que puedan ser falsos o engañosos.



Con la financiación de grandes organizaciones internacionales como Google News Lab, Facebook y First Draft, desde Verficado.uy se organizó una redacción de periodistas que están siendo capacitados por expertos locales e internacionales para trabajar en el rastreo y la verificación de rumores a nivel de plataformas digitales y en el análisis de los discursos políticos. El grupo asumirá la responsabilidad de redactar los chequeos para que, posteriormente y de manera inmediata, los medios aliados amplifiquen los chequeos entre sus audiencias.



Este proyecto, que es inédito en Uruguay, está inspirado en experiencias periodísticas internacionales implementadas en Reino Unido, Francia, España, Estado Unidos, México, Brasil y Argentina.



La impronta particular de Verificado.uy frente al resto del mundo es la incorporación de una mirada colectiva del problema. Por eso también el proyecto está integrado por organizaciones de la sociedad civil y a la academia. Para reflejar que el problema trasciende fronteras e interpela a la comunidad en su conjunto y comprender, en definitiva, que la desinformación se combate entre todos.

En la página web verificado.uy pueden consultarse los medios integrantes de la coalición y la presentación del proyecto.