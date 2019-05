Comienza inscripción para Uruguay Trabaja: aquí los requisitos, cantidad de horas y sueldo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El programa Uruguay Trabaja del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) inició hoy lunes 27 las inscripciones para su edición 2019, y las mismas estarán abiertas hasta el 31 de mayo.

Los interesados se pueden inscribir en todo el país y al igual que en años anteriores, el programa asegura cupos para personas afrodescendientes (8%), con discapacidad (4%) y trans (2%).

¿Qué es Uruguay Trabaja?

Uruguay Trabaja es un programa socioeducativo laboral que tiene el objetivo de generar mayores oportunidades de inclusión social mediante el trabajo.



El programa consiste en un régimen de acompañamiento social y formativo para el desarrollo de procesos de integración social, en el marco de los cuales los participantes realizan trabajos transitorios de valor público, que son variados.



Requisitos para inscribirse:

El Mides informó que los requisitos para poder inscribirse son:



- Tener al momento de la inscripción entre 18 y 64 años de edad.

- Estar en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

- Estar desocupados por un período mayor a dos años.

- No haber participado en ninguna de las ediciones anteriores del Programa “Uruguay Trabaja” por más de tres meses.

¿Cómo y dónde anotarse?

Las personas que cumplan con los requisitos y quieran inscribirse, deberán concurrir con cédula de identidad vigente a los locales de inscripción.



El Mides aclara que la inscripción no otorga la participación automática, sino que quienes se inscriban participarán en un sorteo. Si la persona sorteada no cumple con alguno de los requisitos no podrá participar del programa.



Los locales para la inscripción están en todos los departamentos y se puede acceder a los detalles haciendo click aquí.

¿Cuántas horas se trabaja y cuánto se gana?

Las personas inscriptas que resulten sorteados harán jornadas de 6 horas diarias durante cinco días a la semana, un total de 30 horas semanales.



En las ciudades y capitales, el programa tiene una duración de ocho meses, mientras que en las pequeñas localidades es hasta seis meses, informa el Mides.



Las personas que participan del programa recibirán mensualmente una prestación social denominada “Apoyo a la Inserción Laboral” de 2,35 BPC (Bases de Prestaciones y Contribuciones), que equivalen a $8.005 líquidos.

Por consultas se puede llamar al teléfono: 2400 0302 Int. 1370 o 1372