Comerciantes alertan que la frontera “se desangra” y piden apoyo al gobierno

Para sorpresa de nadie, la apertura de las fronteras con Argentina y Brasil afectó el comercio de los departamentos limítrofes. Frente a esta situación, senadores, diputados, intendentes y partidos políticos han presentado medidas, y muchas de ellas están a la espera de una respuesta del gobierno. Mientras, los comerciantes también reclaman al Poder Ejecutivo que se den soluciones a la situación actual.

En tanto, la presidenta del Centro Comercial de Artigas, María Elena Lemos, comentó en una reunión de la Comisión Especial de Frontera con la República Federativa de Brasil el miércoles pasado: “Entendemos que sufrimos una sangría; el país se desangra todos los meses, con fugas de varias decenas de millones de dólares”.



“Así como están dadas las circunstancias, se está fomentando el informalismo y el contrabando, no solo del consumidor, sino también de los empresarios, que por sobrevivencia se ven obligados a traer algunos productos que podrían comprar a través de la microimportación; sin embargo, hoy se hace de una forma que no es la correcta. Por sobrevivencia, dadas las circunstancias y a que no tenemos protección estatal frente a la competencia leonina de los precios brasileños, se obliga al comerciante a realizar ciertas cosas que no quiere realmente”, se lee en la taquigráfica.

A su vez, indicó que quieren que “por primera vez el gobierno y todos los representantes miren al país íntegro, no solo a las zonas metropolitanas”, y que los “dejen crecer” a los que están en la frontera, que hace años que soportan “los límites del país”. Y añadió: “Muchos ya nos fuimos al otro lado y los que no nos fuimos estuvimos a punto de hacerlo”.



Por otra parte, el directivo del Centro Comercial e Industrial de Paysandú, Juan Martín Della Corte, dijo a El País que con la “situación (actual), sin apoyo del gobierno, es imposible (mantenerse) porque la diferencia de precio excede el 40% y no hay trabajo en el sector privado que permita alcanzar esa distancia”. En ese sentido, añadió que vienen “tocando todas las puertas posibles” y sienten que han “agotado la conversación”. El empresario, además, comentó: “La problemática está más que clara. Encontramos que nos entienden, que saben que estamos ante un problema de difícil solución y que necesitamos ponernos a trabajar. Nos pasa que los tiempos del Estado son totalmente distintos a las posibilidades que tenemos desde el sector privado de soportar la adversidad, sobre todo cuando tiene esta dimensión”.



Ya tuvieron una reunión este año con el presidente Luis Lacalle Pou y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quienes transmitieron el compromiso de trabajar en el tema y buscar soluciones concretas para el corto y largo plazo.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Daniel Sapelli, dijo a El País que están en “permanente comunicación y reuniones con diferentes organismos y ministerios”, pero añadió que aún “no hay ninguna resolución concreta” sobre el tema.



Asimismo, entiende que la “situación sigue siendo compleja, es decir, de un alto impacto negativo para el sector comercial, pero también para los servicios”. En el primer caso, “además de las compras realizadas por los uruguayos que viajan principalmente a Argentina”, hay una “afectación en la venta ambulante en las principales avenidas comerciales de las ciudades”, que impacta en “sectores como alimentos, vestimenta, ópticas, etcétera”. En el segundo caso, es “claro que hay un corrimiento del gasto de los uruguayos hacia la Argentina en servicios más bien turísticos (recreación, gastronomía, etcétera), pero también se nota en otros servicios de consumo más cotidiano (peluquerías, modistas, etcétera)”.



Por otra parte, la legisladora frenteamplista Cecilia Bottino -que integra la Comisión Especial de Frontera con la República Argentina- recordó a El País que “ha habido una infinidad de propuestas de legisladores de todos los partidos políticos”. Incluso plantearon la posibilidad de que se implemente una canasta básica de alimentos de primera necesidad subsidiada para acortar la diferencia de precios con el país vecino, pero “no se ha considerado”.

No obstante, el canciller Francisco Bustillo, -que asistió a dicha comisión ayer- les comentó a los diputados que el “MEF estaría considerando algunas de las propuestas que están en el Parlamento”.



Durante la pandemia de covid-19 también se creó la Comisión Especial de Frontera con la República Federativa de Brasil. La diputada por Cabildo Abierto, Nazmi Camargo, que forma parte de la misma, recordó que su partido presentó un proyecto de reducción de impuestos para quienes viven en la zona fronteriza y dijo que llamó el MEF a la comisión para solicitarle su aval.

Ya está el borrador para crear la Comisión Nacional de Fronteras



Cancillería trabaja en el Plan Nacional Estratégico de Fronteras y, en ese marco, ayer se informó en la Comisión Especial de Frontera con la República Argentina que ya está el borrador de un decreto listo para generar una comisión. Además, según señaló la legisladora frenteamplista Cecilia Bottino, se envió el plan a los diferentes ministerios para su consideración. Dentro de los cometidos de la futura comisión está el elaborar, dentro de un plazo de dos años, un anteproyecto de ley para presentar al Poder Ejecutivo. La diputada señaló que ven “muy lentas las líneas de trabajo” y no consideran que se realice en el periodo.



La comisión estaría integrada por 14 ministerios y, además, se invitaría a la Universidad de la República, a la Universidad Tecnológica, a la Administración Nacional de Educación Pública, al Congreso de Intendentes y a las Comisiones Especiales de Frontera con la República Argentina y a la de Brasil.