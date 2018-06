Comenzó la poda del proyecto de Viñoly: le dinamitan el puente

El proyecto del arquitecto Rafael Viñoly para el predio donde se levanta el ex hotel San Rafael sufrió en las últimas horas la amputación de uno de sus accesorios más polémicos: el puente sobre la rambla Lorenzo Batlle Pacheco que permitiría a los residentes trasladarse a la playa sin tener que cruzar la ruta.

La novedad fue conocida de boca del propio intendente Enrique Antía al finalizar un encuentro de trabajo que mantuvo con dirigentes del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca).

Este anuncio se conoció dos días antes de la reunión de trabajo que mantendrán Antía y algunos de sus colaboradores con el empresario Giuseppe Cipriani y el arquitecto Viñoly.

Se podría demoler el hotel si cae el proyecto By EL PAIS Se podría demoler el hotel si cae el proyecto MIRA TAMBIÉN Se podría demoler el hotel si cae el proyecto

"Ya hay algunas opiniones que son definitivas: nosotros no vamos a permitir el puente hacia la playa. Es la misma decisión que adoptamos cuando el Hotel Conrad instaló el parador en la playa. Le dijimos que no. Le dijimos que no a la empresa que construye las torres Fendi cuando quiso hacer lo mismo", dijo Antía.

El intendente recordó que existen otras opciones, como la autorización concedida al grupo Sutton para construir un túnel bajo la rambla de Playa Mansa a la altura de Piedras del Chileno. "En mi primer gobierno autorizamos un pasaje subterráneo por debajo de la ruta en la entrada a Punta del Este. La construcción en la playa es inaceptable. Hay un parador en ese lugar que le corresponde al San Rafael que podrá ser modificado y adecuado según las normas", dijo.

Kechichian sobre torre de Viñoly para el San Rafael: “la veo un poco fuera de escala” By Mayte De Leon Kechichian sobre torre de Viñoly para el San Rafael: “la veo un poco fuera de escala” MIRA TAMBIÉN Kechichian sobre torre de Viñoly para el San Rafael: “la veo un poco fuera de escala”

Sobre el tema de la altura, el intendente dijo que "hay diferentes opiniones y sería un atrevido si me pongo a opinar sobre la obra de un capo a nivel mundial".

"Vamos a ver qué propuestas traen, si están dispuestos a reducir en algo esa columna, porque es una columna, no es una torre, es algo muy fino. Es como un lápiz al cielo", indicó.

SINDICATO Sunca defiende.

Por su parte, el dirigente del Sunca Pedro Arismendi calificó al proyecto de Viñoly como "algo nuevo que se intenta instalar acá". Arismendi sostuvo que el sindicato buscará defender la cantidad de puestos de trabajo, tanto de la obra como los que quedarán una vez finalizado el complejo. "Siempre habrá gente en contra de las excepciones (de altura). Cuando se proyectó el Conrad, también estaban en contra. El Conrad no solo dio laburo a los que construyeron el hotel sino también los que después quedaron trabajando".