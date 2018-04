Comenzó ayer la obra del nuevo Mercado

El acto, realizado en el predio ubicado en la intersección de camino Luis Eduardo Pérez y Ruta 5 contó con la presencia del intendente Daniel Martínez; el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech; el presidente del Brou, Jorge Polgar, y el presidente de la Unidad Alimentaria de Montevideo (UAM), José Saavedra, entre otras autoridades nacionales, departamentales y locales.

Según informó Saavedra a El País, unas 600 personas trabajarán en la obra en su fase inicial.

El monto total del proyecto, que se hará con inversión pública y mayoritariamente privada, ronda los US$ 70 millones. A esto se suma la captación de fondos para la construcción de una zona de actividades complementarias, que se calcula estará en el orden de los US$ 30 millones. Por lo tanto, el parque reúne inversiones por unos US$ 100 millones.

El proyecto prevé que el 34% del financiamiento provenga de entidades públicas y el 66% de privadas. Y cuenta con un fondo que fue votado por la Junta Departamental en septiembre de 2017. Se trata de un endeudamiento de US$ 30 millones, en el que la Intendencia coloca como garantía los dineros del Sucive. "Hubo una consciencia por parte de todos los partidos políticos para apoyar este proyecto, por considerarlo estratégico", destacó Saavedra.

Cuatro períodos de gobierno transcurrieron desde que se comenzó a hablar, en 1996, de construir un Parque Agroalimentario en las afueras Montevideo. En ese año, un incendio en el Mercado Modelo llevó a las autoridades a replantearse la viabilidad del negocio mayorista en donde se encuentra en la actualidad.

La construcción del Parque Agroalimentario se iniciará de inmediato y tendrá una duración de entre 24 y 30 meses.