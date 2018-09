Colono de Artigas será desalojado el viernes por rentas impagas

El colono José Demesio Da Luz y su hijo Pablo Da Luz serán desalojados del predio de la Colonia Eduardo Acevedo (Artigas) que ocupaban debido a las deudas impagas según publicó el portal Bella Unión.

La deuda es de 80 mil dólares, aunque Pablo Da Luz dijo en declaraciones al a ese medio que no correspondía a su familia efectuar el pago, sino a Pintos Stanham, una empresa con la que firmaron un contrato de aparcería (el propietario del predio cede su explotación a un tercero) y a la que presuntamente le correspondería realizar el pago al Instituo Nacional de Colonización (INC).



El desalojo estaba previsto para el pasado lunes, motivo por el que en el lugar se hicieron presente varios efectivos de la Policía y funcionarios del Poder Judicial. Sin embargo, al constatar que el colono no había retirado sus pertenencias y animales para preparar la salida del predio, se resolvió dar una prórroga hasta el viernes 21.



La presidenta del INC, Jacqueline Gómez, dijo a La Diaria que el organismo está en juicio con los Da Luz desde 2001 y ya se recorrieron todas las instancias posibles para llegar a un acuerdo. En este sentido, señaló que "al día de hoy, llegaron a un incumplimiento de más de 10 años de rentas impagas”.

Gómez mencionó que en febrero mantuevieron reuniones con Pablo Da Luz para solictarles una nueva propuesta de pago, pero la que presentaron al mes siguiente implicaba “que les adjudicáramos la mitad de la tierra sin hacerse responsables de la deuda”.



Sobre el contrato con Pintos Stanham, empresa cuyo uno de sus titulares es el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Federico Stanham, la presidenta del INC manifestó que Da Luz "ha tercerizado la tierra para pastoreos que no fueron autorizados” y que el INC permite el uso de la tierra por parte de terceros solo cuando “estos forman parte del sistema de producción”, es decir, “si 25% de la superficie de la tierra está en proceso de inclusión de arroz, es parte de una rotación que tiene que ver con los sistemas productivos, pero no puede pasar que el campo esté poblado en un 80% con animales de terceros”.



Da Luz recibió el apoyo del movimiento Un solo Uruguay, que ayer emitió un comunicado solidarizándose con su situación y reclamando que "ni un solo productor más abandone el campo".

Al mediodía de ayer, integrantes de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), del Movimiento por la Tierra y del grupo Unidos por Uruguay, se movilizaron frente a la sede del INC en señal de respaldo a Da Luz. También desde la Mesa Nacional de Colonos apuntan contra el organismo, ya que su presidente, Mario Thedy, entiende que que no hubo “soluciones serias” por parte del INC y que el “causante” de la “bola de nieve” del endeudamiento fue Stanham.



Según Jacqueline Gómez, la información es "incorrecta" porque "se refieren al período de 1990 a 2000, que incluso fue previo a la etapa de pago", mientras que "cuando el colono resuelve hacer un acuerdo de medianería con un arrocero, lo que hace es autorizar, pero siempre el deudor es el colono, porque el único contrato vigente es el que tiene el INC con el colono". La jerarca añadió a La Diaria que "la deuda actual no es por arrocería, es por la renta de la fracción”.