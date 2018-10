Cobro de la tasa turística se postergó hasta abril

La medida fue anunciada por el intendente Daniel Martínez en la Feria Internacional de Turismo, que se desarrolla en Buenos Aires, en donde Uruguay busca conquistar a los argentinos con distintos beneficios.

La instrumentación en el cobro de esta tasa "lleva un tiempo" y se decidió "pasar el mes de febrero para no incidir con el movimiento turístico de estación", comentó Curutchet.

La idea de la tasa es aplicar un monto fijo de US$ 0,5 dólares por noche y por persona mayor de 11 años alojada en hoteles de 3 estrellas. A quienes se hospeden en hoteles de 4 y 5 estrellas se les cobrará US$ 1 por noche. El monto máximo a cobrar será de hasta US$ 5 por cada turista y estadía.

Martínez estuvo acompañado en Buenos Aires por las principales autoridades del Ministerio de Turismo, que en un principio se opusieron a esta iniciativa de la Intendencia.

El subsecretario de esa cartera, Benjamín Liberoff, dijo que la administración se ha pronunciado varias veces contra gravámenes "que no signifiquen mejoras en el servicio".