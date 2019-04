Cobro y fastidio por las bolsas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una chocolatada, un kilo de arroz, dos tomates, dos zapallitos, un desodorante y un paquete de galletas. Una joven había pagado todos estos productos en el cajero de autoservicio de Tata de 18 de Julio y Ejido y preguntó a una funcionaria del local: “¿Dónde están las bolsas?”. “Hay que pagarlas. Cuestan cuatro pesos”, le contestó. La medida molestó a esta muchacha y a otras decenas de clientes que compraron ayer en supermercados, estaciones de servicio, almacenes y bares.

Algunos prefirieron llevarse los pocos productos en sus manos y otros aprovecharon para adquirir bolsas reutilizables. Daniel Menéndez, presidente de la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU), dijo a El País que muchos compraron “la chismosa” y que “seguramente aumente” en los próximos días la compra de bolsas de TNT (Textil No Tejido).



Menéndez dijo que la desestimulación de uso ya fue probada en Uruguay. El año pasado, algunos supermercados de Salto, Las Piedras y Progreso habían adoptado la medida de cobrarlas. “El consumo de bolsas cayó entre en 60% y 65% en estos lugares”, comentó.



En el mismo sentido se refirió Daniel Fernández, presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu). “Automáticamente se desacelera el consumo, no hay que esperar mucho tiempo, sino que es al momento de implementar la medida”, sostuvo Fernández.



Si bien la desestimulación de las bolsas de plástico está en desuso, muchísimos productos son entregados en bandejas plásticas y envasados con bolsas de nylon. Sobre este punto, Menéndez dijo que es “un tema cultural”. “Le tenés que explicar a la gente que tiene que llevarse lengua a la vinagreta en su tupper. Porque sino, no tengo más remedio que darle una bandeja de plástico, o que se lo coma ahí”, señaló.



De acuerdo a Fernández, de Cambadu, las bolsas nunca tuvieron precio, y los comercios siempre las regalaron, “pero también las podrían haber cobrado en cualquier momento”. Por esa razón, dice, “a ningún cliente le debería caer mal la noticia”.

Foto: Fernando Ponzetto

El costo final de la bolsa, que hasta ahora lo abonaba el supermercado como beneficio para los clientes, sirve para pagar al proveedor que la confecciona, indicó Fernández.



La decisión de adelantar el cobro de las bolsas se debe a que el stock que hay actualmente es limitado, debido a que no se pueden exportar ni fabricar más bolsas como las actuales desde el 1º de marzo.



“Según los cálculos, si no empezábamos con la medida el 20 de abril, nos hubiéramos quedado sin bolsas”, vaticinó.

Obligados. A partir del 1º de julio, todos los comercios están obligados a vender bolsas a por lo menos cuatro pesos. Las multas para aquellos comercios que no tengan las bolsas biodegradables y compostables van desde las 10 Unidades Reajustables (unos $ 11.630) hasta 10.000 U.R. ($ 11.630.000), dependiendo de la gravedad.



Por su parte, el presidente de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alejandro Nario, explicó a El País que la nueva ley de bolsas se enmarca en otra propuesta que se presentó en junio del año pasado en el Parlamento: la Ley General de Residuos.



“Allí se regula todo lo que tiene que ver con los envases o los materiales que no son retornables. Las empresas que introducen al ambiente esos envases deberán pagar un tributo ambiental que servirá para financiar la recolección y la selección de esos residuos”, explicó Nario.



Dijo que la ley de bolsas “salió antes porque había condiciones para avanzar más rápido, pero que en el caso del proyecto de la ley general de residuos llevará más tiempo de discusión porque tiene cientos de artículos y se trata de una ley “mucho más compleja”.

¿Eliminación?

Tras la actual medida, según Nario, se podrá ir hacia una eliminación gradual de las bolsas; pero no es la idea que más convence al jerarca. “En el mundo están las dos experiencias: la de la prohibición y la del cobro. El problema de la prohibición es que es muy difícil de controlar. En cambio, en el caso del cobro, al menos en Uruguay, se trata de una bolsa especial, biodegradable y compostable que debe contar con un sello del LATU, lo que permite un mayor control”, dijo.



“Habrá que evaluar durante un tiempo la medida y ver qué tanto se reduce el consumo de bolsas plásticas y si se estanca en un valor habrá que tomar otras medidas”, agregó.



Según indicó el jerarca, el costo de la bolsa actual se ubica entre $ 0,6 y $ 0,9, mientras que las biodegradables y compostables cuestan entre $ 2,5 y $ 3, más IVA, lo que representa en total $ 4. “Pusimos como mínimo el costo del minorista para no generarle un problema de competencia”, dijo Nario.

Bandejas, vasos y film plástico con más impuestos El proyecto del ley sobre la gestión integral de residuos está a estudio de la Cámara de Senadores y busca “proteger el ambiente; promover un modelo de desarrollo sostenible mediante la aplicación de una estrategia de economía circular que propicie el reciclaje de residuos; potenciar nuevas formas de negocios y generar empleos formales”. Entre las cosas que establece a lo largo de los 70 artículos, se encuentra la “responsabilidad extendida”: como forma de prevenir la generación y promover la valorización de residuos, la reglamentación establecerá la responsabilidad extendida del fabricante e importador en la gestión de los residuos como envases, pilas, los residuos electro-electrónicos, los neumáticos fuera de uso, los aceites usados o los vehículos que no se utilizan, entre otras.



Por ello, se establece que se deberá pagar un tributo, “salvo en aquellos casos en que, según lo previsto en esta ley, sean gravados por el Impuesto Específico Interno (Imesi). Por lo tanto, los costos totales de la gestión de los residuos asociados a los productos, irían a cargo del sector fabricante e importador.



La propuesta establece que se grave con diferentes tasas de Imesi que pagarán los comerciantes a los fabricantes: 5%a los productos puestos en el mercado en envases no retornables; 180% a las bandejas de materiales descartables utilizadas para contener alimentos; 20% al film plástico utilizado como material de embalaje; 180% a los vasos descartables y también 180% a las bolsas plásticas para transportar productos y bienes.



Según la normativa, “la base de la gestión de estos residuos es la recuperación de productos para su reciclaje u otras formas de valorización, evitando que los mismos vayan a disposición final. Al trasladarse los costos de la gestión de estos residuos a los importadores y productores, el sistema logra financiar los costos adicionales de clasificación, recolección selectiva y reciclaje de estos elementos”.