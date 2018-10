Ciudad canaria que más paga y "menos recibe"

En los últimos tres años, el 40% de los ingresos que recibió la Intendencia de Canelones provino de la Ciudad de la Costa por concepto de contribución inmobiliaria. A pesar de ello, de acuerdo al edil nacionalista Joselo Hernández, "los jerarcas no tienen en cuenta las necesidades de los vecinos y se olvidan que la segunda ciudad más poblada del país con más de 120 mil habitantes tienen una sola oficina municipal para recibir información y atención personalizada", expresó.

Para cambiar esa situación y poder atender mejor a los contribuyentes, el edil propondrá en la Junta Departamental la "creación de más oficinas de atención personalizada (ATP) en los locales que ya cuenta la comuna y en otros estratégicamente ubicados, para que los vecinos reciban la atención y puedan realizar los trámites correspondientes, acorde con el nivel del aporte financiero que ellos efectúan a la administración municipal", expresó Hernández.

Según dijo, actualmente la Intendencia posee, además del Centro Cívico, tres locales propios en la jurisdicción del Municipio de Ciudad de la Costa, ubicados en Pinar Norte, Solymar Norte y Colinas de Solymar. "Estas dependencias son identificadas como "Centros de Barrio" y en ellas se realizan solo actividades sociales, pero no se presta ningún servicio de atención para información o trámites", explicó.

Datos oficiales.

En los últimos tres años de la actual administración, la comuna canaria recaudó por concepto de contribución inmobiliaria en sus 30 municipios, 174:089.919 dólares. De ese total, U$S 68:653.611 fueron aportados por los contribuyentes del municipio de Ciudad de la Costa.

Le siguen, en importancia financiera, los municipios de La Floresta con U$S 18:630.655, Parque del Plata con U$S 10:213.001, Salinas U$S 10:141.967, Atlántida U$S 9:967.465, Paso Carrasco U$S 8:581.144 y Las Piedras U$S 8:575.417.

El resto de los aportes generados en los restantes municipios son menores, como es el caso de Soca, que sólo llega a U$S 297.513, Montes U$S 187.791 o San Antonio con U$S 168.180.

El detalle de los ingresos que han percibido las arcas comunales surge tras un pedido de informe realizado por el edil Hernández.

Mayores impuestos.

La Ciudad de la Costa tiene una superficie de 51 kilómetros cuadrados ( 1.12 % de todo el departamento ) y está habitada por más de 120 mil habitantes, residentes en Shangrila, Lagomar, San José de Carrasco, Parque Carrasco, El Bosque, Solymar, Parque de Solymar, Montes de Solymar, Lomas de Solymar, Colinas de Solymar, Pinares de Solymar, Médanos de Solymar y El Pinar.

La variación de los aportes generados por contribución inmobiliaria en Canelones está establecida por el porcentaje de la alícuota que aplica la intendencia, dependiendo de la zona del departamento. En tal sentido la comuna canaria llega a aplicar hasta el 1,9% sobre el valor catastral de los padrones del municipio de Ciudad de la Costa, del 1,2% a los de la Costa de Oro y del 0,45% a los del resto del departamento.

Reclamos por celular.

El edil Joselo Hernández fue quien implementó el sistema de servicios por WhatsApp para reclamar los distintos problemas, sugerencias o denuncias que tenían los vecinos, desde pozos en las calles, basurales o falta de iluminación en algunas zonas.

"Desde que se instrumentó este servicio hemos tomado conocimiento que en la Ciudad de la Costa es donde se registra la mayor cantidad de denuncias por servicios municipales incumplidos, llegando al 36% del total de los reclamos que ingresan a la intendencia", aseguró.

Para Hernández, "los vecinos de la Ciudad de la Costa son quienes pagan más y los mas castigados, sufriendo la mayor cantidad de problemas, ocasionados por la gran población y las carencias operativas de la comuna", sostuvo.