Cinco 0 km, camiones, camionetas, sedans y un ómnibus: detalles del remate de Defensa

El Ministerio de Defensa informó este viernes que el próximo 19 de diciembre se llevará adelante un remate de 74 vehículos de la cartera.

El remate público "al alza, sin base para 69 vehículos y con base para cinco vehículos 0 Km en dólares estadounidenses y al mejor postor", se llevará adelante en el Platense Patín Club (Daniel Muñoz 2183).

Los interesados podrán concurrir ese día a las 9:00 horas, "con tapabocas y previo a su ingreso se les realizarán los controles sanitarios", señala el anuncio oficial de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), que anexa un documento con la marca, modelo, año y condiciones entre otros detalles de las decenas de coches. El remate comenzará a las 10:00 horas.

Del total de vehículos, se precisa que una decena "no funciona", mientras que en la mayoría se encuentran en "buenas condiciones". Además, hay varios coches del año 2020 sin base.

¿Cuáles son los coches O km? De acuerdo a la descripción oficial se trata de dos modelos de dos marcas distintas. Por un lado, se rematarán tres Peugeot 301 N1 (2020) y dos Nissan Versa (2020).

¿Cuál es la base para estos coches casi sin uso? En las condiciones de este remate se detalle que para estos coches tendrán "una base mínima de US$ 10.800 hasta US$ 11.500". Cada coche Peugeot tiene un precio de U$S 19.990, mientras que cada Nissan un valor de U$S 17.990, de acuerdo a una búsqueda en el portal de Mercado Libre.

¿En qué estado se encuentran? Aquellos curiosos en relevar estos y otros modelos podrán ver los vehículos - entre ellos camionetas, sedanes de otras marcas, camiones y hasta un ómnibus, en distintos estados - en la Brigada Aérea Nº 1 (ruta 101 km 19.500) desde el 16 al 18 de diciembre en el horario de 10:00 a 15:00 horas. "Los interesados deberán cumplir con las medidas sanitarias dispuestas, concurriendo de tapabocas y documento de identidad", precisa el comunicado oficial.

"No solamente es importante la erogación, lo que se obtenga del beneficio por el remate de los vehículos sino también el ahorro que significa ya no tener que pagar mantenimiento, y todo lo que conlleva ser propietario de un vehículo", declaró al portal de Presidencia Fabián Martínez, director general del Ministerio de Defensa Nacional.

Esta es una de las medidas anunciadas por el ministro de Defensa, Javier García, para alcanzar la meta de ahorrar US$ 16 millones en 2020. A mediados de setiembre indicó que habían iniciado los trámites para el remate de diciembre.