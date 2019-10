Cientos se reúnen para despedir a Eduardo Bleier durante velatorio público en la UdelaR

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cientos de personas se reunieron afuera de la Universidad de la República para despedirse de Eduardo Bleier, militante comunista que estuvo desaparecido desde octubre de 1975 hasta el 27 de agosto, cuando encontraron sus restos durante excavaciones en el Batallón N° 13.

Dentro de las personas que se presentaron estuvo el presidente de la República Tabaré Vázquez, quien se acercó con una rosa roja. Junto con él también llegaron el candidato frenteamplista Daniel Martínez y su compañera de fórmula Graciela Villar.



También participaron el expresidente José Mujica junto con su esposa, la vicepresidenta Lucía Topolansky.

El intendente de Montevideo, Christian di Candia, también se presentó para despedir a Bleier. "Hoy me tiembla bastante todo, estoy conmovido y emocionado. Seguramente sean esos momentos que de algún modo reafirmamos que estamos por el camino correcto tratando de hacer Justicia", indicó.



También habló Constanza Moreira, líder del sector frenteamplista Casa Grande, y consideró que "hay que pedirle a todos los partido políticos que se comprometan a seguir buscando la verdad".

Otro de los que se acercó al Paraninfo fue Oscar Andrade, exprecandidato presidencial: "Tenemos democracia por esos huesitos que están ahí y porque hipotecaron la vida durante años es que tenemos democracia".



"No podemos hacer seguir esperando a Familiares", indicó Andrade y aseguró: "Me gustaría que este momento que a todos nos estremece, no solo a los que somos cercanos a los familiares, sirviera para afirmar un compromiso irrenunciable con la sociedad uruguaya y con nuestra historia".

El velatorio público y homenaje se realiza en el Paraninfo de la universidad y la convocatoria estaba dirigida "a toda la sociedad uruguaya y a la comunidad universitaria en particular".



La idea de realizarlo surgió a partir de "dar respuesta a esta cosa afectiva abrumadora y aluvional de la sociedad, para que la sociedad pueda honrar su memoria, y más que honrar su memoria también reforzar el 'Nunca Más' como contenido político cultural", según explicó Gerardo Bleier, uno de sus cuatro hijos, al programa "La Mañana en casa" de Canal 10.



El velatorio va desde el mediodía de este lunes hasta las 15:00 y contó conla aprobación de rector Rodrigo Arim.