Cientos de interesados en el yate y la Ferrari decomisados en causa de lavado de activos

La Asociación Nacional de Rematadores realizará mañana, a las 14:00 horas, en su local de Uruguay 826, la subasta de dos suntuosos bienes decomisados en una causa de lavado de activos. Se trata de un yate que saldrá con una base de US$ 390.000 y de una Ferrari descapotable que se ofrecerá al mejor postor a partir de un piso de US$ 235.000. El automóvil, modelo 458 Italia Spider, es del año 2014 y cuesta US$ 640.000 en el mercado. La embarcación, construida en 2010, vale unos US$ 800.000.

Aunque claramente ambos lotes son para un público muy específico (tener el yate anclado en el puerto de Punta del Este cuesta $ 7.000 diarios y sacarlo para dar una vuelta obliga al pago de una tasa de $ 30.000), hay muchos que han manifestado interés en ellos.

“En cuatro días de exhibición del yate hubo 232 visitas y también se recibieron llamados telefónicos de personas del exterior; de Argentina, Brasil y Paraguay. En Montevideo, la exposición del Ferrari recibió la visita de 30 interesados”, comentó ayer a El País Víctor Malcon, gerente general de la Asociación Nacional de Rematadores.

“El de los yates es un mercado diferente, como el de los aviones, donde no es tan importante comprarlos nuevos. En general, se van pasando de mano en mano. Y el precio de referencia pasa a ser el del traspaso de un usado. Pero a su vez, es un mercado muy particular, que se mueve por otros interese, otros gustos, otros caprichos, que dejan en offside a las especulaciones objetivas sobre precios. De repente alguien se encapricha con el crucero y lo paga el doble de lo que vale. Eso pasa con este tipo de público”, agregó Malcon.

“Tenemos identificados a varios posibles compradores, tanto entre los que vinieron a visitarnos como entre los que nos llamaron por teléfono desde el exterior”, destacó.

El comprador deberá abonar en el acto una seña del 30% del monto (que se paga con letra de cambio o cheque certificado por un banco de plaza) y el 18,3 % de comisión que cobran los rematadores (lo cual incluye impuestos).

Después de pagar los gastos logísticos y operativos de la subasta, los que quede del 18,3% se dividirá entre los 46 martilleros participantes, 23 de los cuales provienen de la Asociación de Rematadores del Uruguay y 23 del Registro Nacional de Rematadores. Estos 46 profesionales pasaron por un sorteo previo que se realizó en ambas instituciones.

El remate fue ordenado por la Junta Nacional de Drogas (JND) a través del Fondo de Bienes Decomisados. Por expreso pedido de la JND, el martillero será el presidente de la Asociación Nacional de Rematadores, Mario Molina.

El yate se encuentra en Punta del Este y puede ser visitado hasta hoy a las 19:00 horas. Foto: Ricardo Figueredo

Ronroneo del motor

La exhibición del Ferrari en el local de la Asociación de Rematadores de la Ciudad Vieja culmina hoy a las 13:00 horas, pero mañana, una hora antes de la subasta, va a ser encendido para que el público pueda escuchar su motor y ver el funcionamiento de sus dispositivos, acto que incluirá la apertura y cierre de su capota.

El vehículo, con tapizado en cuero “rojo endemoniado”, tiene 12.718 kilómetros. Y se hizo conocido cuando se difundió en las redes sociales una fotografía en la que se lo ve estacionado en una calle de Malvín Norte con un grupo de jóvenes a su alrededor.

El crucero “Silam” fue construido por Astilleros Klase A de Argentina y tiene bandera de Estados Unidos. El casco es de plástico reforzado y fibra de vidrio, y su cubierta es de madera natural. Se exhibe hasta las 19:00 horas de hoy en la marina N° 4 del puerto de Punta del Este.

Turco timador

Los bienes fueron incautados el año pasado a un empresario uruguayo que se los compró a un ciudadano turco. El vendedor está preso en Uruguay por el delito de lavado de activos y cuando cumpla su pena aquí será extraditado a su país.

El sujeto lavó en Uruguay unos US$ 8 millones por orden de otro turco que en su país efectuó un fraude estimado en unos US$ 80 millones, mediante una aplicación por la cual los usuarios podían comprar cabezas de ganado utilizando su teléfono celular.

Según la policía de Turquía, el esquema era simple: se trataba de un negocio virtual que ofrecía intereses altísimos a los supuestos inversores. Sin embargo, la empresa no generaba rentabilidad alguna. Los nuevos “inversores” pagaban la cuota y ese dinero iba a los que habían ingresado al sistema poco antes. Una calesita que, como otras, llegó a un momento en el que ya no pudo seguir girando. Los estafadores se apropiaron del dinero de miles de incautos y escaparon hacia América del Sur.