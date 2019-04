Cianobacterias no se van y Panario dice que técnicos del gobierno "no entienden nada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias Daniel Panario dijo esta mañana que Uruguay esta "lejos de tomar las medidas adecuadas para revertir el proceso" de crecimiento de cianobacterias en el agua y criticó a los técnicos que definen acciones "con arrogancia" y "no entienden nada".

Según Panario el gobierno ha tomado medidas de mitigación, pero "las que cree que tiene que tomar con la arrogancia de técnicos que no entienden nada y pretenden dar las pautas para mitigar el proceso" por lo que advirtió que "el verano que viene vamos a ver, puede suceder cualquier cosa, porque seguimos actuando en la decisión de colisión".

Entrevistado por el programa Para Empezar el Día de radio Oriental, Panario dijo que "la política del gobierno es seguir incrementando el número de embalses para riego y entonces seguimos incrementando la fuente de cianobacterias. (...) Parece que hay una incomprensión muy fuerte por un lado y una arrogancia por otro porque se sigue con una dirección que es la que los científicos decimos que no hay que seguir".

El fin de semana miles de personas concurrieron a la rambla y a las playas de Montevideo y la costa uruguaya. Pero otra vez las cianobacterias fueron protagonistas tanto en el agua como en la arena.

En verano la contaminación no solo afectó a la capital sino también a Colonia, Maldonado y Rocha.

Hubo registros sobre la presencia de cianobacterias que fueron desde Carmelo hasta la Paloma: 450 kilómetros de costa.

Lo que se hace mal el gobierno, según el profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias es "fomentar la construcción de embalses y seguir permitiendo que se fertilice en cobertura la soja y varios cultivos más". "Si no modificamos ciertas técnicas... creen que con plantar arbolitos en las costas de arroyos van a resolver problemas, es una cosa ridícula, yo no sé si no toman de bobos", agregó.



Para Panario una medida fundamental es "no seguir tirando fósforo en cobertura, es una medida inmediata que tenían que haber tomado, pero no se han dado cuenta; si tiran fósforo soluble arriba de la superficie y llueve se escurre y va a dar a los ríos y como ya están con poblaciones de cianobacterias se producen los bloom".