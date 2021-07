Chofer de ómnibus atropelló a taxista y siguió su ruta; fue identificado por IM y retirado del servicio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un video que circula este viernes en redes sociales se puede ver a un ómnibus de UCOT que atropella a un taxista cuando este baja de su coche, estacionado en doble fila, sobre el medio de la calle, en la avenida Centenario. El hombre cae al pavimento y el ómnibus sigue su marcha.

Según informó a El País el secretario de la Gremial Única del Taxi, Hagop Panossian, el taxista sufrió "varios magullones", pero no de gravedad, y el auto tuvo algunas abolladuras. Desde el Ministerio del Interior dijeron que el taxista no quiso presentar denuncia por el hecho.



Por su parte, Gustavo Soñora, directivo de UCOT, dijo a El País que los dos choferes venían teniendo problemas desde hacía varias cuadras y aseguró que el taxista "ponía el auto delante del ómnibus y frenaba, hasta que en un momento se despegó, paró en el medio de la calle y se bajó".



Fue en ese momento en que el ómnibus lo atropelló, aunque según Soñora el chofer "movió el ómnibus para esquivarlo" y siguió su trayecto porque "no vio que le había pegado".



El chofer fue avisado a las pocas cuadras de lo que había sucedido y retornó al lugar del incidente, para luego concurrir a una sede policial a prestar declaración, dijo el directivo de UCOT. El taxista fue atendido por una ambulancia y se retiró.



Horas después de conocido el video, la División Transporte de la Intendencia de Montevideo comunicó que se inició "un expediente para investigar lo sucedido. El conductor del ómnibus fue identificado y retirado del servicio. El hecho también está en la órbita del Ministerio del Interior".