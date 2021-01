"El 2002 fue un chiste al lado de esto", dijo empresario gastronómico sobre pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Federico Celsi, propietario del tradicional Bar Facal, se mostró en contra de extender el horario de bares y restauranes de Montevideo, como hicieron en Rocha, Maldonado, Colonia y Canelones tras el anuncio del presidente Luis Lacalle Pou, y realizó un diagnóstico de la situación tras la irrupción de la pandemia en Uruguay.

En diálogo con "Punto de encuentro" (Radio Universal), Celsi fue consultado este viernes sobre si esta es la peor crisis que ha vivido desde que está en el sector: "Por supuesto. No para mí, es el peor momento en la historia. No existe esto. El 2002 fue un chiste al lado de esto", aseguró.

"Primero la agonía permanente y que no sabés cuándo termina, y que todos los días es cambiante. Todas estas medidas de que cierro a las 00:00 horas, después amplío a las 02:00 horas, a nivel administrativo de Recursos Humanos es un desastre. Uno no puede estar cambiando permanentemente todos los días".

"No lo critico, lo entiendo porque es ir ajustando, es la realidad que nos toca, pero a nivel empresa es un desastre porque no vas a tomar empleados por dos horas y después 'no, volvé al seguro'. La gente no quiere que la estén sacando y poniendo por 15 días porque después te cambia el promedio para el cálculo del jornal del seguro de paro. Son cosas mucho más profundas que van más allá de facturar siete días o menos, o 15 días más o menos. La realidad es mucho más compleja", dijo Celsi en esa línea.

Por otro lado, se refirió la decisión de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, quien el jueves decidió mantener el cierre de los locales gastronómicos a las 00:00 mientras espera más información de las autoridades sanitarias para dar luz verde a esta extensión horaria en locales de la capital.

"Personalmente estoy de acuerdo con que no se habilite dos horas más. Antes estábamos abiertos hasta las 03:00 horas, e históricamente hasta más tarde, pero la realidad es que en la noche los controles disminuyen. Los cuerpos inspectivos se caen a pedazos de noche y es donde aflora todo esto, y más en determinada población, porque los que tenemos determinada edad para arriba salimos a horas más 'razonables' para el comercio", indicó el empresario.

"Acá en Montevideo, que está el foco principal, que la intendencia corte a las 00:00 horas y no habilite dos horas más es razonable", dijo Celsi. En tanto, también aseguró que le parece "razonable" la extensión del horario en Maldonado.

La medida de aplicar teletrabajo en el sector público "recortó mucha gente" en la zona céntrica, así como el pedido de aplicar la misma medida en el sector privado. Manifestó que tradicionalmente para su local, un buena fecha era el 23 de diciembre. En esa fecha de 2020 "no llegué al 25% de la facturación, a precios corrientes, comparándolo con el 2019", graficó.

"Si vos le sacas el tráfico de gente a la ciudad, al mediodía y de tarde se te cae a pedazos la facturación (...) la gente salió mucho menos en la noche, y te diría que muchos ni salieron nunca", agregó. En ese sentido, señaló que "depende el público objetivo que tenga cada uno se le cae más o menos la facturación a pedazos".