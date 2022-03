Chabela Ramírez denunció agresión racista en el Teatro de Verano: “No es un hecho aislado”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cantante y activista Chabela Ramírez denunció a través de las redes sociales haber sufrido una agresión racista el pasado lunes en el Teatro de Verano, al finalizar la presentación con la comparsa Valores de Ansina. Como consecuencia del golpe recibido en la cadera, la artista afirmó que tuvo que cancelar una presentación que tenía este 1° de marzo en el Teatro Solís.

“No es un hecho aislado, tampoco es que hayan aumentado los ataques, sino que hubo un cambio de expresión”, dijo Ramírez a El País.



“No me siento ni con miedo ni víctima; mandé la carta para que vean que no se pasan por alto estas cosas”, agregó la artista en referencia a un texto que publicó contando lo sucedido. “Lo peor es que va a seguir pasando. Voy a hacer una denuncia cuando pueda ver las imágenes de las cámaras de Daecpu”, expresó.



Chabela agradeció en su comunicado “a las personas, organizaciones e instituciones que se solidarizaron frente a esta situación, desde S.O.S. Racismo, Sucau, Comisión de Género de PIT-CNT, Afrogama, Valores de Ansina y Concejo Vecinal del Municipio B”.



Además, adelantó que tomará medidas legales: “A pesar de saber la lentitud con que se opera cuando el tema es el racismo, simplemente para que quede registrado, sin importar los resultados adversos que nuestras denuncias tengan. Intentamos, una vez más, ejercer nuestros derechos y creer en la democracia”.