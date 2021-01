Cesan al subdirector de Turismo de Rocha por fiesta clandestina en hostel de su propiedad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez decidió destituir al subdirector de Turismo de esa comuna, Juan Calvo, luego de constatar que en un hostel de su propiedad en el balneario La Pedrera, se realizaban fiestas clandestinas. El comunicado de la Intendencia dice que Calvo violó la ley 19.932 y normativa sanitaria nacional y departamental en la lucha sanitaria contra el COVID como propietario del lugar.

Umpiérrez dijo a El País que se comunicó con el ahora exjerarca departamental para conocer su explicación sobre lo ocurrido. “El me dice que no tuvo responsabilidad en la convocatoria que se generó entre los jóvenes, pero para nosotros hay una cuestión de responsabilidad previa, no luego que sucede el hecho”.



El intendente afirmó que concurrieron hasta el lugar donde se realizó la fiesta clandestina y se entrevistaron con vecinos. Esto les permitió saber que situaciones similares ya se habían registrado en otras ocasiones.



Umpiérrez confirmó que se comunicó con Calvo para decirle que lo cesaba de su cargo. “Ahora vendrán las sanciones económicas correspondientes y la clausura del hostel”. El intendente dijo además que la Policía radicó una denuncia penal ante la Fiscalía.



Según informa La Paloma Hoy en estas horas se viralizó un video en redes sociales que registraba la fiesta en el lugar y la llegada de la Policía. Según ese medio Umpiérrez estuvo en La Pedrera hablando con los vecinos y en la tarde de hoy tomó la decisión.

El exintendente Aníbal Pereyra aplaudió la medida y compartió un video en sus cuenta de Twitter de lo que sería la fiesta en el lugar.