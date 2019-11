Centros de atención reclaman al BPS por “recortar” ayudas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre los beneficios prestados por el Banco de Previsión Social se incluyen las Ayudas Extraordinarias (Ayex), que consisten en un monto fijo de dinero que se envía a los llamados Centros Interdisciplinarios para la atención -por ejemplo- de niños con discapacidad o dificultades de aprendizaje.

El BPS maneja una lista de 140 institutos habilitados para beneficiarios Ayex en Montevideo y otra de 225 en el interior. Pero muchos de ellos están atravesando una situación complicada por pagos que no reciben. Al menos 50 de estos centros privados de asistencia firmaron un documento y anuncian que se concentrarán, junto con las familias beneficiarias, este viernes frente al BPS, en Colonia y Fernández Crespo.

Según indicaron a El País fuentes de los Centros Interdisciplinarios, el principal problema radica en que los niños deben recibir asistencia ocho veces al mes, pero si faltan tres, el BPS descuenta todo el pago. En esos casos, los pacientes terminan siendo atendidos cinco veces de forma gratuita, haciendo peligrar la viabilidad de estos institutos privados.



“Es muy común, por la propia situación de salud de estos niños, o por el lugar en el que viven -en ocasiones con muchas carencias-, que no puedan ir”, agregaron las fuentes



Las Ayex consisten en un monto fijo de $ 5.377 (por mes y por niño) que se puede utilizar para pagar un colegio, el transporte escolar, o para un centro interdisciplinario. Este monto se abona entre febrero y diciembre, exceptuándose enero por las vacaciones de verano.

Problema de fondos.

Desde 2015 se estableció un nuevo reglamento con el que los Centros Interdisciplinarios no estuvieron de acuerdo: si el beneficiario falta dos sesiones, el Banco suspende el pago de ambas. Y en caso que falte tres, la ayuda cae completamente.



“Como lo hace en forma retroactiva, el castigo no recae sobre el beneficiario sino sobre el centro, que no solamente no cobra las dos sesiones en las que el niño fue esperado por un técnico que planificó su tarea y cumplió su horario, en un consultorio o salón especialmente dispuesto para él, sino que tampoco se paga el resto de las sesiones del mes. Por lo tanto, los Centros Interdisciplinarios son empresas que trabajan sin saber si al mes siguiente van a cobrar lo necesario para cubrir sus costos, cubriendo de sus fondos propios los honorarios no percibidos, los cuales son pagados a los técnicos en la mayoría de las empresas”, agregaron las fuentes.

Este año, la situación se agravó después de que el BPS anunció que pretendía informatizar la comunicación de las inasistencias. Esto generó un enfrentamiento y la medida, finalmente, fue dejada sin efecto.



Los centros movilizados plantearon al BPS que no son responsables por las inasistencias de los niños, y que tampoco pueden evitarlas, pero el organismo -sostienen- “ha hecho caso omiso a esa situación”.



“Las únicas inasistencias que se consideran justificadas y no se cuentan para los descuentos son las faltas por enfermedad certificada del niño o adulto responsable, las alertas meteorológicas naranja o roja y, en el interior, las situaciones de inaccesibilidad, fruto de caminos interrumpidos o cursos de agua desbordados”, explicaron.



Reacción del BPS.

El Banco tenía previsto implementar a partir del próximo verano un nuevo sistema en su sitio web, mediante el cual los centros e institutos que atienden a beneficiarios de las Ayex agilizarían los trámites comunicándose directamente con el Banco y eliminando los trámites con soporte en papel.



Sin embargo, el BPS decidió dar marcha atrás con el programa, “atento a que surgieron una serie de reacciones a distintos niveles que se han ido concatenando, y que confluyen en perjuicios a los beneficiarios de este programa”, de acuerdo a lo que informó a los usuarios a través de un comunicado emitido el pasado 31 de octubre.



“Manifestamos -y ratificamos- que los cambios propuestos son solo y únicamente de gestión, no hay ningún elemento nuevo que afecte económicamente a ninguno de los actores involucrados: beneficiarios y familias, clínicas e institutos y sus trabajadores”, agrega el comunicado. Según el BPS, algunas clínicas e instituciones estaban “comunicando aumentos en lo que le cobran a los beneficiarios, incluso de cobro por atención que hasta el momento no realizaban, sea en las cuotas mensuales o en pagos adicionales”.



“En otros casos comunican cambios en las condiciones de trabajo a sus dependientes y profesionales, expresándose que se hace motivado por los cambios que el BPS promueve en el sistema de gestión. Reiteramos que de ninguna forma el sistema de gestión promovido afecta económicamente a los institutos. Si toman medidas de este tipo el fundamento no es ninguna decisión del BPS”, subraya el comunicado.